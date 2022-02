Waldemar Cerrón. | Fuente: Congreso

En medio de la incertidumbre por la designación de un nuevo presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Mirtha Vásquez, se publicó un tuit que encendió las alarmas en la esfera política en Twitter. El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunciaba, a través de su cuenta @rojas_cerron, que había aceptado el cargo. Minutos después el tuit fue borrado.

La noche del lunes, luego de producirse la renuncia de Vásquez, el hermano de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, llegó a Palacio de Gobierno, acompañado por los congresistas Guido Bellido y Kelly Portalatino. Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, la reunión con el presidente Pedro Castillo se realizó desde las 7:20 p.m. hasta las 10:00 p.m.

La cuenta de Twitter de Waldemar Cerrón (@rojas_cerron) publicó a las 10:32 p.m.: "Acabamos la reunión con el presidente Pedro Castillo quien me ofreció la PCM. Como un gran demócrata, acepté gustosamente", se leyó. Sin embargo, minutos después, el tuit fue borrado, aunque ello no evitó que otros usuarios hicieran captura de pantalla al tuit.

A las 10:55 p.m. la cuenta @rojas_cerron publicó este mensaje: “Denunciamos esta cuenta falsa, que está suplantando mi identidad y mis actividades parlamentarias”. Sin embargo, la foto con el tuit que adjuntó correspondió a la cuenta: @rojas_cerron_w.

Este martes, la bancada de Perú Libre informó que la cuenta de Twitter de Waldemar Cerrón había sido hackeada “por un virus informático con la finalidad de publicar un contenido para confundir a la opinión pública”.

"La investigación del caso determinó que la cuenta fue intervenida en un ataque cibernético a través del software malicioso 'malware' diseñado para infiltrarse en un dispositivo sin el consentimiento del usuario", señala el comunicado.

Para Jesús Veliz, editor de Niusgeek de RPP, “el congresista parece haber disparado un tuit del cual se arrepintió, pero no pudo evitar que mucha gente no solo retuiteara sino capturara su pantalla, [...] al verse víctima de su propio tuit decidió publicar otro desmintiendo el anterior pero no colocó el anterior sino una reversión”.

Veliz considera irresponsable que el comunicado responsabilice a un malware la publicación del tuit. “Que un congresista tenga la ligereza de mencionar que fue atacado por un malware es irresponsable de parte de una autoridad, pues significa que es vulnerable a cualquier tipo de intervención externa”, indicó.

