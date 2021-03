Cuatro candidatos protagonizaron los momentos más tensos del debate presidencial. | Fuente: Andina

En la primera jornada del Debate Presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hubo propuestas y discusiones alturadas, pero también varios momentos de tensión entre los seis candidatos que participaron este lunes.

Acusaciones, ofensas, recuentos de hechos pasados y más se vio en esta primera fecha. Estos fueron los momentos más tensos del encuentro:

Verónika Mendoza vs Alberto Beingolea

Durante el primer bloque de propuestas para enfrentar la pandemia de la COVID-19, el candidato del PPC, Alberto Beingolea, propuso que la empresa privada pueda interceder en la importación de vacunas. Esta alternativa no fue del agrado de la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, quién dijo que dicha acción generaría un negocio de vacunas en el país.

Verónika Mendoza: "A estas alturas es absurdo pretender que el sector privado traiga las vacunas, ningún país lo está haciendo".

Alberto Beingolea: "Aquí queda claro lo que es la izquierda, que siempre nos ha generado pobreza y retraso (...) Tenemos que dialogar todos sin importar ideologías".

George Forsyth vs Keiko Fujimori

Durante el tercer bloque sobre seguridad ciudadana, el candidato de Victoria Nacional le recordó a la lideresa de Fuerza Popular cuando fue detenida como parte de la investigación por lavado de activos que se sigue en su contra. En respuesta, ella le dijo que abandonó a su gente en La Victoria cuando renunció a su cargo de alcalde para postular a la Presidencia.

George Forsyth: "Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado en un operativo policial, no como detenida sino como parte de la autoridad?".



Keiko Fujimori: "El candidato Forsyth cree que ponerse un chaleco y hacer un show es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana, pero te voy a hablar también en términos deportivos. Cuando uno cuelga los chimpunes en medio de un campeonato es abandonar a su gente, eso es lo que sienten los vecinos de La Victoria cuando renunciaste como alcalde. ¿Cómo ahora los peruanos pueden confiar en ti que vas a poder asumir un cargo más importante? Por favor".

Verónika Mendoza vs George Forsyth

Al ser interpelada por George Forsyth durante el bloque sobre seguridad ciudadana, la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, también le recordó cuando renunció a la alcaldía de La Victoria.

Verónika Mendoza: "Algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas y están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en La Victoria dejando a los vecinos en el abandono total (...) No tiene autoridad moral porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal, contrató a empresas que no tenían experiencia previa en plena plandemia. Un poquito de dignidad, señor Forsyth".

Marco Arana vs Keiko Fujimori

También durante el tercer bloque, los candidatos del Frente Amplio y de Fuerza Popular protagonizaron un momento tenso luego de que Keiko Fujimori afirmó que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, "derrotó el terrorismo". Así fue el diálogo:

Keiko Fujimori: "Vamos a restablecer el principio de autoridad y el orden, y así como Alberto Fujimori derrotó el terrorismo, yo derrotaré la delincuencia".

Marco Arana: "Como muchos peruanos, no sé si reír o llorar, porque nos dice la señora K que un delincuente va a inspirar la lucha contra la delincuencia, eso no se lo cree nadie".

Keiko Fujimori vs Marco Arana

La dupla de los candidatos de Fuerza Popular y del Frente Amplio dio inicio al cuarto bloque, sobre integridad pública y lucha contra la corrupción. El debate comenzó de manera alturada hasta que Keiko Fujimori arremetió contra Marco Arana haciendo referencia a su antigua ocupación como sacerdote.

Keiko Fujimori: "Aquí también tenemos que tener cuidado de esas personas que lavaban banderas, que se pintaban las manitos de blanco (...) Tenemos que tener cuidado de esas personas que se difrazan de curas para luego incendiar nuestro país".

Marco Arana: "El fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción, el Frente Amplio las va a cerrar con ellos adentro".

Keiko Fujimori: "Voy a contestar a los ataques del faso cura Arana, que en realidad es un fariseo (...) Es importante que la población sepa que él dirige una ONG que recibe millones no para ayudar a los peruanos, sino para destruir la inversión, destruir nuestro país, dividirlo, fomentar el caos y la violencia. Nosotros no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la miseria. A la izquierda radical le digo no".

Marco Arana: "Veo que la señora Keiko Fujimori se ha aterrorizado con que vamos a cortar las uñas a quienes le robaron al Estado. Su padre y (Vladimiro) Montesinos, que pagaron sus estudios, robaron más de 6 mil millones de dólares de las privatizaciones del Perú, y ahora aprovechando la pandemia, está libre y puede candidatear; eso se va terminar".