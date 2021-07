Dina Boluarte es la única vicepresidenta en la plancha de Pedro Castillo. | Fuente: Andina

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, abogada de 59 años natural de Chalhuanca, Apurímac, asumirá la vicepresidencia de la República el próximo 28 de julio, en el año del Bicentenario del Perú.

Antes de formar parte de la plancha presidencial del presidente electo Pedro Castillo, Boluarte fue candidata a la alcaldía de Surquillo en 2018 por Perú Libertario, nombre que llevaba en aquel entonces el partido fundado por el exgobernador Vladimir Cerrón.

En poco más de dos años, Dina Boluarte logró formar parte de una plancha presidencial sobre la cual siempre se cuestionó la inclusión como segundo vicepresidente de Cerrón. "El doctor Vladimir Cerrón es el secretario del partido, [pero] el candidato es Pedro Castillo, quien va a gobernar es Pedro, y con el consenso del pueblo peruano. Porque los problemas en el Perú son tan infinitos, tan múltiples, que no solamente el presidente los va a poder solucionar", dijo en su momento la vicepresidenta electa a RPP Noticias.

Dina Boluarte pertenece al partido Perú Libre desde hace más de dos años. | Fuente: Andina

La plancha de Pedro Castillo, sin embargo, tiene un vacío desde que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el año pasado. La segunda vicepresidencia de Perú Libre quedó sin candidato, luego de que el JNE declaró improcedente la candidatura de Vladimir Cerrón por estar sentenciado por corrupción.

Desde antes, y sobre todo después de la proclamación de Pedro Castillo como presidente, Vladimir Cerrón ha enviado controversiales mensajes a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, está inhabilitado para ejercer cargos públicos. ¿Cuál sería su injerencia en el próximo gobierno?

"Esta figura [de Vladimir Cerrón] podría también estar cerca, aunque no como funcionario, asesorando desde el partido y sin cargo, teniendo en cuenta además que, delitos o no, tiene una experiencia de gestión pública como presidente regional, lo que no es una característica recurrente en otros miembros del equipo de Pedro Castillo y que podría ser necesaria en la toma de decisiones", sostiene la politóloga Paula Távara.

¿Por qué es tan importante la figura de los vicepresidentes? El constitucionalista Franco García afirma que, en un contexto en el que el equilibrio de poderes parece frágil, conocer a quien podría gobernar el Perú en caso de una eventual vacancia es necesario.

"Se ha creado una ruptura del equilibrio de poderes, sobre todo para el Poder Ejecutivo. Por ello es necesario conocer y es importante que todos ellos tengan credenciales democráticas e ideas afines, si no, podría haber negociados políticos que podrían truncar un quinquenio presidencial continuo, tan necesario para la nación".

Dina Boluarte, como única vicepresidenta, deberá ayudar a lograr el consenso que necesita Pedro Castillo para poder gobernar el Perú en el Bicentenario de nuestra independencia.