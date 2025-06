JNE revisará afiliaciones en partidos políticos y movimientos regionales hasta dos veces por año

Este procedimiento se aplicará en los expedientes de grupos políticos que hayan concluido con su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el procedimiento de fiscalización posterior que permitirá verificar, de manera periódica, las inscripciones de partidos políticos y movimientos regionales en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Esta medida busca garantizar la autenticidad de las afiliaciones y los comités partidarios presentados por las agrupaciones.

La institución electoral estableció que esta fiscalización se podrá realizar dos veces al año y, de forma excepcional, en otros momentos cuando existan razones justificadas o un interés público que lo amerite: "Igualmente, se refiere que esta fiscalización comprende no menos del 10% de todos los expedientes de inscripción de partidos políticos y movimientos regionales concluidos en el periodo a fiscalizar", señalaron desde el JNE. Sin embargo, esta muestra podrá ampliarse si se identifica "ocurrencia de posible fraude o falsedad de la información, documentación o declaración presentada".

¿Cómo se implementará esta medida?

El JNE conformó el Equipo Técnico de Fiscalización Posterior (ETFP), integrado por funcionarios de diversas áreas del organismo, como la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo, y la Dirección General de Normatividad y Asuntos Jurídicos.

El equipo será responsable de elaborar el plan de trabajo, coordinar el análisis de los expedientes y requerir información tanto a unidades internas como a otras entidades públicas. Además, deberá solicitar la selección aleatoria de expedientes para su revisión.

A través de sus redes sociales, Kharla Márquez denunció públicamente haber sido inscrita sin su consentimiento en el partido Alianza para el Progreso. Su testimonio no solo evidencia una presunta afiliación irregular, sino que también expone los obstáculos que enfrentan los ciudadanos cuando intentan salir del padrón de una organización política a la que aseguran nunca haber pertenecido.

"Ponen trabas y trabas burocráticas. Al no poner de forma clara y sencilla para todos cuáles son los requisitos a seguir, pareciera que el Jurado no quisiera que la población se desafilie (...) No pensé que los pasos a seguir iban a ser tan engorrosos y perjudiciales para las personas. El JNE debe direccionar a los partidos políticos. Estamos pasando por todo un calvario para desafiliarnos", señaló a RPP.

El proceso de desafiliación se complicó cuando el propio partido político respondió al JNE para evitar que Márquez sea desafiliada. A partir de ahí, según relata Kharla, es una funcionaria del JNE quien le indica que ahora le corresponde a ella demostrar que su identidad fue usada sin su consentimiento.

Este paso no solo representa una carga económica, sino también legal. Se le solicita una pericia grafotécnica que le costará 500 soles y además que ella misma consiga su ficha de afiliación a la agrupación política.

"Averigüé con un estudio especializado en peritaje grafotécnico. Me mencionaron 800 soles, pero en oferta lo estaban dejando a 500. Incluye el texto manuscrito, la firma y la huella".

"El Jurado Nacional de Elecciones debería pensar en los ciudadanos para no vernos afectados. Adicional a ello, el costo, cómo vamos a asumir una pericia, deberían hacerse cargo. Yo no me he afiliado al partido de César Acuña. No sé de qué forma habrán conseguido mi dni, mis datos para que me afilien", dijo Márquez.