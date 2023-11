Los intereses permanentes de nuestra Nación, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Los intereses permanentes del Perú no deben quedar sujetos a cálculos políticos ni a gestos retóricos de dirigentes desacreditados.

El viaje de la presidenta Dina Boluarte a Washington ha evidenciado los mismos niveles de ligereza que su reciente visita a Italia y Alemania. Peor aún, ha evidenciado también una tendencia irresponsable a acomodar los hechos a las actuales pretensiones políticas de quien ejerce el poder y es objeto de tres graves investigaciones en la Fiscalía de la Nación. De la misma manera que el golpista Pedro Castillo, Dina Boluarte no da entrevistas a la prensa, lo que facilita el ocultamiento de lo que hace y de lo que piensa. Todo eso es grave y merece que el Congreso lo sopese con rigor y prudencia. Pero tan grave como los silencios de la presidenta es el no tomar en cuenta los intereses permanentes del Perú. La Canciller ha solicitado presentarse hoy mismo ante el Congreso para dar explicaciones. Hay que escucharla y pedirle precisiones sobre los objetivos que se habían trazado: promover las inversiones, afirmar nuestra presencia en la escena internacional, abordar con los líderes de otros países los temas de seguridad regional. Pero nada de eso significa reaccionar con precipitación y espíritu justiciero, cuando lo que está en juego es la política exterior de nuestro país. Los intereses permanentes del Perú no deben quedar sujetos a cálculos políticos ni a gestos retóricos de dirigentes desacreditados. Si hay un viaje al exterior que resulta necesario es el que la presidenta Boluarte debe hacer a San Francisco este mismo mes, para participar en la Cumbre de la APEC. En ese evento, nuestro país va a recibir la presidencia de una organización que reúne a las principales potencias del mundo, las mismas que se reunirán en Lima en noviembre del próximo año. El crecimiento económico de nuestro país depende de nuestra capacidad de exportar a los más grandes mercados. Todo lo que atente contra un encargo internacional que nos honra significa atentar contra los intereses permanentes de nuestra nación.

Las cosas como son