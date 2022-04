Aníbal Torres: Desde las embajadas hasta el Congreso, todas las reacciones a las expresiones del premier sobre Hitler

El premier y sus palabras dieron la vuelta al mundo | Fuente: Andina

Aníbal Torres, jefe del Gabinete Ministerial, protagonizó un exabrupto que ha repercutido en el mundo. Desde Huancayo, donde se realizó una sesión descentralizada del Consejo de Ministros, elogió que Adolfo Hitler, dictador de Alemania y causante del mayor genocidio de la historia, haya llenado de autopistas a su país.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación”, manifestó.

Las declaraciones de Aníbal Torres no solo son condenables, sino que históricamente son erróneas. Fernando Carvallo, conductor de RPP Noticias, fue uno de los primeros que aclaró la situación. "Está perfectamente establecido en Alemania que el alcalde de Colonia, Konrad Adenauer, abrió una pista a Bohn. Esto en el año 1929, mucho antes de que Hitler llegara al poder".





Comunidad internacional rechaza palabras del primer ministro

La Asociación Judía del Perú, a través de un comunicado, rechazó de manera tajante que “un genocida como Adolfo Hitler, responsable directo de la muerte de millones de seres humanos, sea un referente para las autoridades de nuestro país”.





La Embajada de Israel en el Perú, a través de su cuenta de Twitter oficial, lamentó que el discurso político peruano incluya a “Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad”,

“Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de seis millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial”, cuestionó.

Por su parte, la embajada de Alemania en el Perú también se pronunció sobre las expresiones de Torres, al sentenciar que Hitler “fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos”.

“Frente a este escenario, Hitler no es el referente adecuado como ejemplo de ningún tipo”, complementó en un comunicado.

Rechazo en el Congreso y la Defensoría

La presidenta del Congreso María del Carmen Alva y varios parlamentarios se pronunciaron en contra de las expresiones de Aníbal Torres.

En un pronunciamiento ante el Pleno, ALva calificó de lamentables y una ofensa a la humanidad las declaraciones del jefe del gabinete ministerial, al señalar que el dictador nazi fue responsable del genocidio judío.

“Ante las lamentables declaraciones del premier Aníbal Torres en las que elogia supuestos logros del genocida nazi Adolfo Hitler, quien es responsable de millones de muertes producto de la masacre a judíos, queremos expresar nuestro rechazo ante este desatino que ofende a la humanidad”, sostuvo.





La congresista Flor Pablo (Partido Morado) señaló: “Cada vez más bajo. El premier Torres pone como ejemplo de gestor de obras a Adolf Hitler, el dictador más sanguinario de los últimos tiempos. Urge su salida. Estamos recolectando firmas para su interpelación y espero que su posterior censura sea aprobada por el Congreso”.



Karol Paredes, congresista de Acción Popular, indicó que es "inaceptable que Aníbal Torres alabe la "gestión" de Hitler y subordine el holocausto que dirigió como política de Estado. No solo nos mintió con el informe de inteligencia que "señalaba" la necesidad del toque de queda, sino que ahora se declara admirador de un genocida”.

El congresista Carlos Anderson señaló: “Escuché a Aníbal Torres alabar a Hitler y su supuesta gesta creadora de infraestructura carretera en Alemania. Lamento decir que el Sr Torres No sabe de historia y menos de historia económica. Sus prejuicios lo llevan a obviar los actos genocidas del mayor asesino de la historia”.





La Defensoría del Pueblo señaló que las declaraciones de Torres “reflejan profundo desconocimiento de la historia y muestran desprecio por los millones de víctimas que originó el nazismo”.



El parlamentario Hernando Guerra García (Fuerza Popular) indicó: “Llama fascista a todo el que no piense como él, pero admira locamente a Hitler”.

Álex Paredes del partido de gobierno, Perú Libre, manifestó: “Una vergüenza que el premier Aníbal Torres cite como ejemplo a un fascista y genocida como Hitler, ahora entendemos de donde provienen medidas erróneas como el fallido toque de queda. Queda claro que sin coherencia ideológica y programática los cambios no serán posibles”.

“Las atrocidades cometidas por Hitler obligaron a la humanidad a comprender el carácter universal de los Derechos Humanos y la obligación del Estado de respetarlos y protegerlos”, agregó

Ante este desatino, la Defensoría afirmó que Aníbal Torres “no puede permanecer en el cargo” de presidente del Consejo de Ministros.

Las disculpas de Aníbal Torres

Tras conocer el pronunciamiento de la embajada de Israel en el Perú sobre sus expresiones alusivas a Hitler, Aníbal Torres dijo que no fue su intención nombrae al dictador nazi "como un ejemplo a seguir" y pidió disculpas a la legación israelí.

“Mencioné el caso de la infraestructura construida en la Alemania nazi a título de ejemplo, pero no hay que malentender las cosas, no es que esté tomando a la Alemania de aquella época o a Hitler como ejemplo a seguir, porque he dicho también que fue un gran criminal y un gran delincuente”, dijo.

“Con esto no se debe ver ofendido el pueblo judío [...] “Al señor embajador de Israel, si él cree que lo he ofendido, le pido disculpas”, agregó.

Luego, la embajada de Israel agradeció a Aníbal Torres "por sus disculpas públicas" y anunció que estará gustosa de sostener una reunión con el titular de la PCM, quien confirmó que asistirá a un encuentro con los diplomáticos israelíes a través de cuenta en Twitter.