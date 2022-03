Aníbal Torres: "Exijo a los vacadores una prueba de que Pedro Castillo ha recibido un sol por algo irregular" | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó que el presidente Pedro Castillo busque enfrentarse al Parlamento; por el contrario, acusó a este poder de buscar su vacancia desde que asumió el cargo, pese a que, a su criterio, no existen pruebas que lo vinculen con casos de corrupción.

"El presidente no está enfrentando permanentemente al Congreso, el enfrentamiento viene de la otra parte porque no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo y no lo reconocen hasta ahora y desde el primer día que fue proclamado presidente ya están pensando en cómo vacarlo, buscan diversos mecanismos, incluso sin ninguna prueba", señaló.

"Yo lo que exigiría a los vacadores es que presenten por lo menos una prueba de que el presidente haya recibido un sol por algo irregular, por concepto de una coima. Que no se basen solamente en lo que dicen los medios y, además, lo que se está debatiendo en el Ministerio Público tiene que ser con arreglo a ley", agregó.

El jefe del Gabinete Ministerial señaló que el presidente Pedro Castillo ganó la Presidencia liderando al partido Perú Libre; sin embargo, aclaró que "en ningún momento" hizo suyo el ideario del partido de Vladimir Cerrón. Pese a reconocer su participación en la elección de algunos ministros, insistió en que son "muy escasas" las personas con su ideología.

"Pedro Castillo ganó en su partido (de Cerrón), pero él no está gobernando. Que tenga participación en la elección de algunos ministros, eso no es negativo, todo el mundo lo tiene, todo el mundo va a sugerir, todos los partidos hablan y el presidente evaluará y colocará a la persona más indicada", apuntó en entrevista con RPP Noticias.



Pedro Castillo pide presentarse ante el Congreso

El presidente Pedro Castillo solicitó al Congreso asistir a la sesión del Pleno del próximo martes, 15 de marzo, para exponer un mensaje ante la representación nacional. A través de un oficio se detalla que el pasado 9 de marzo, durante el Consejo de Ministros, se aprobó el mensaje del jefe de Estado.

La Constitución señala que entre las atribuciones y obligaciones del presidente de la República está "dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente, en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual".

Asimismo, indica que "los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros".

Al respecto, María del Carmen Alva, titular del Congreso de la República, señaló que será la Junta de Portavoces la que evalúe el requerimiento del presidente Pedro Castillo para presentarse ante el Pleno del Legislativo, a fin de oficializarlo, y así lo hará este lunes 14 de marzo.

