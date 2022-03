Aníbal Torres: "No conozco a Karelim López" | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó conocer a la cuestionada empresaria Karelim López, luego de que esta última indicara que está siendo presionada desde el Gobierno para abandonar su proceso colaboración, según informes publicados por El Comercio y Perú21

"La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim López, nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones", señaló.

Más temprano, en entrevista con RPP Noticias, el abogado del presidente, Eduardo Pachas, sostuvo que Aníbal Torres enviará una carta notarial al medio de comunicación que ha publicado la información para que se retracte. Además, aseguró que el premier aclarará todo en una conferencia de prensa.

"El señor premier ya ha negado completamente todo y está mandando una carta notarial a ese medio de comunicación para que publique su carta de que eso es completamente falso. El premier no ha tenido nada que ver en esa línea y su carta notarial llegará en los próximos días. Prontamente también sacará una conferencia de prensa y aclarará esos hechos", aseveró.

La bazofia de golpistas no sabe qué inventar para justificar la vacancia. No conozco a Karelim L., nunca me he dirigido a ella directa ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) March 15, 2022

La declaración de Karelim López

El pasado jueves 10 de marzo, Karelim López se acercó a la Fiscalía de Lavado de Activos para ampliar su manifestación, la cual compromete al presidente Pedro Castillo como presunto líder de una organización criminal en el Ministerio de Transportes.

De acuerdo a Perú 21, López aseguró a la fiscal Luz Taquire que, el martes 8, llegó a sus manos un documento en el que se le hacían ofrecimientos a cambio de limpiarla de cualquier indagación. Según dijo, el planteamiento llegó de “un personaje cercano al primer ministro Aníbal Torres”.

En el mencionado escrito se le exigió denunciar a la fiscal Taquire y a su jefe, el fiscal coordinador Rafael Vela, por la filtración de su testimonio. De esta manera, su caso pasaría a la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Omar Tello, y así el caso quedaría fuera de las investigaciones en seis meses.

Otro de los pedidos era que se desvincule de su abogado César Nakazaki porque “trabajaba por indicaciones de Keiko Fujimori”. Karelim López entregaría dicho documento este martes a la Fiscalía.

Cabe anotar que la empresaria había mencionado que el fiscal Tello evitaba que Castillo y su entorno sea investigado. Todo ello con la anuencia de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

