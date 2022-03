Aníbal Torres se refirió a la presentación del presidente Pedro Castillo | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, evitó precisar si en el discurso que ofrecerá esta tarde el presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso se planteará la propuesta de adelanto de elecciones generales. No obstante, aseguró que el mensaje del jefe de Estado se ajustará al marco constitucional.

"Si le adelanto, ya no es sorpresa. Yo he dicho sorpresa. Yo estoy hablando seriamente, no estoy hablando en broma. Si he dicho que es sorpresa, habrá sorpresas. Eso ustedes están imaginando (adelanto de elecciones), yo no he dicho nada de eso", señaló.

"A lo mejor hay coincidencias, no sé, pero lo que se espera es que el presidente dé su mensaje al país, aclare lo que se ha hecho, proponga lo que se tiene que hacer, solicite que haya un acuerdo, consensos, en favor de la política general del país", agregó.

Torres dijo desconocer el pedido de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para que el discurso que ofrecerá Pedro Castillo se aleje del proceso de vacancia. Además, recordó que el próximo 28 de marzo el jefe de Estado tiene la potestad de acudir en persona o mediante su abogado a responder sobre la moción de vacancia.

"Lo que ha dicho la presidenta del Congreso, a quien respeto (...) ¿Tendrá algún fundamento legal, constitucional? No lo sé. El presidente (Pedro Castillo) va a dar su mensaje dentro del marco señalado por la Constitución. El presidente va a dar su mensaje con estricta sujeción al marco constitucional", indicó.

Anteriormente, Aníbal Torres había adelantado "alguna sorpresa" en el discurso que el presidente Pedro Castillo al Congreso de la República dará este martes 15 de marzo ante el pleno, donde se prevé que exponga un mensaje ante la Representación Nacional.

"El presidente expondrá lo que se viene haciendo hasta ahora, lo que se va a hacer y probablemente habrá alguna sorpresa, algún anuncio, debido a que la inseguridad política nos está causando muchísimo daño, está afectando al país económicamente y no es una inseguridad solo de este régimen, sino que viene de más de cinco años", señaló.

Mensaje no busca confrontar

Más temprano, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que el mensaje que el presidente Pedro Castillo ofrecerá esta tarde ante el Congreso será orientado al marco democrático y buscará dar "soluciones" a las tensiones entre ambos poderes del Estado; sin embargo, evitó adelantar si estas están relacionadas con las "sorpresas" mencionadas por el jefe del Gabinete.

"El mensaje del presidente es un mensaje orientado al marco democrático, es un mensaje que está yendo, no a confrontar, está yendo a formular lo que el país quiere escuchar, que son soluciones y decirle al Congreso que, si el presidente quiere cerrar el Congreso, que se le permita trabajar, él quiere trabajar para el Perú", indicó.

"La presencia del presidente es una presencia que está estipulada en la Constitución Política del Perú y él va a dar un mensaje en el que el país va a poder quedar tranquilo, primero en que tenemos un Gobierno democrático que quiere trabajar para los peruanos y, segundo, que el marco constitucional siempre tiene que ser respetado", reiteró.

En declaraciones a la prensa luego de reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo, el ministro señaló que el jefe de Estado "tiene su propio cuerpo legal" y, por lo tanto, "no está desamparado legalmente"; sin embargo, precisó que los ministros de Estado, además de dedicarse a las funciones de sus carteras, "son asesores políticos del presidente".

