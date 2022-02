Betssy Chávez, ministra de Trabajo. | Fuente: Ministerio de Trabajo

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, precisó que la denuncia constitucional que presentó contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue en su calidad de congresista.



El recurso fue presentado después de que el semanario Hildebrandt en sus Trece hizo publica la reunión que sostuvieron Alva y congresistas opositores al Gobierno el pasado 9 de febrero.

"Vamos a hacer una diferencia clara, soy congresista y la denuncia constitucional la presenté en mi calidad de congresista", señaló en declaraciones a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno.

Indicó que el documento considera una línea de tiempo, desde el año pasado, con actos preparatorios y acciones reiteradas para buscar la vacancia presidencial que "tienen todo el dolo que exige el tipo penal".

Señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que realizar una evaluación de su denuncia. "El camino es largo, vamos a esperar como se responde", manifestó.

Chávez enfatizó que, como parlamentaria, tiene sus funciones y no está haciendo nada en contra de la ley al presentar la acusación contra Alva Prieto.



De igual forma, sostuvo que no existe contradicción entre el llamado al diálogo que formuló el Poder Ejecutivo a las bancadas del Congreso y su denuncia.

"Desde el Ejecutivo vamos a tender puentes de diálogo, pero no por eso vamos a dejar de accionar, en este caso como congresista", puntualizó.

Comunicado "ofensivo" de la Mesa Directiva

Betssy Chávez consideró que el comunicado emitido la noche del lunes por la Mesa Directiva del Congreso en contra de las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, "es muy ofensivo" y que no representa a todos los parlamentarios.

"No creo que represente a los 130 parlamentarios, creo que representa a María del Carmen Alva, para ser precisa, aún no he conversado con los miembros de la mesa directiva", dijo.

La noche del lunes, la Mesa Directiva cuestionó en un comunicado un "tono amenazante" contra el Congreso de parte de Aníbal Torres en sus declaraciones en conferencia de prensa.

Es "evidente" que el Gobierno está llevando adelante un "plan de desprestigio sistemático" de la institución parlamentaria, decía el escrito.













RPP Noticias te ofrece varias opciones para informarte durante la semana sobre temas de tu interés, desde información de la actualidad política y la emergencia sanitaria por la COVID-19, hasta recomendaciones tecnológicas y de entretenimiento. Suscríbete al newsletter de tu preferencia.

NUESTROS PODCAST

Informes RPP | El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.