Plataforma de inscripción está lista desde hoy. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ariela Luna, informó que este miércoles inicia el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles, el cual completa un universo de 6,8 millones de hogares que se anunció que se iba a pagar. En diálogo con RPP Noticias, la ministra señaló que hoy se inicia con aquellas que tienen cuenta bancaria.

La titular del MIDIS explicó que el primer paso es entrar a la plataforma donde las personas podrán conocer con su DNI si acceden al bono y las cinco modalidades de pago. Además, la destacó que las cuentas a las que ha sido enviado este dinero son intangibles, de tal manera que algún banco no pueda disponer de este dinero en caso de deudas.

"La mayor cantidad de población urbana, que es donde se generan las colas, que accede al bono tiene cuenta en banco o va a cobrar por banca celular, entonces no deberían generarse colas. Muchas veces las colas se han generado el primer o segundo día porque la gente va a preguntar si accede al bono y la única forma saberlo es vía la plataforma", señaló.

En el caso de las personas que no están consideradas, la ministra recordó que deben ingresar al Registro Nacional de Hogares para presentar información, con carácter de declaración jurada, las cuales serán corroboradas en una segunda etapa a fin de establecer una nueva lista de familias que accederán al bono económico.

Luego de destacar el incremento de personas que utilizan este tipo de herramientas virtuales, la ministra señaló que esta es la única forma de evitar las colas en los bancos. Además, recordó que existe una regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para que cualquier persona pueda abrir una cuenta básica intangible.

"Vamos a impulsar fuertemente la inclusión financiera masiva y también la educación financiera porque no es solamente tener una cuenta, hay mucha gente que tiene una cuenta y no va al banco, no usa la tarjeta o se olvida de la contraseña. Hay que tener toda una educación financiera, pero eso está en los planes inmediatos", mencionó.