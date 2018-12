Martín Vizcarra se reunió este jeuves con los presidentes del Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, además del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia. | Fuente: Congreso

Un día después de que el presidente Martín Vizcarra anunciara un amplio proceso de diálogo, pasó al acto organizando una reunión con los presidentes de los otros poderes del Estado. El tema principal fue la implementación de la Junta Nacional de Justicia que requiere la aprobación de una Ley Orgánica. Asistieron el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.

El tema no es solo objeto de la primera reforma constitucional que se sometió a referendo, sino también una necesidad urgente puesto que ha sido desactivado el Consejo Nacional de la Magistratura y por ahora no se puede nombrar ni revocar jueces y fiscales. Asimismo el nombramiento de jefes de otros organismos públicos como la ONPE requieren la rápida entrada de funciones de la Junta. Afortunadamente la reunión convocada por Vizcarra parece haber tenido buenos resultados. En efecto, Daniel Salaverry ha afirmado que hará lo posible para que la Ley Orgánica sea aprobada antes del final de la legislatura, prolongada hasta fines de enero.

El día de ayer, se han tomado decisiones judiciales de gran impacto sobre nuestra vida pública: la anulación de la sentencia que absolvió al presunto abusador de Arlette Contreras, la inclusión de la abogada de Keiko Fujimori en el caso coctele Fuerza Populars de, el rechazo de la prisión preventiva de Félix Moreno, la detención de dos hermanos del congresista Héctor Becerril y el anuncio de la empresa Camargo Correa de no aceptar el acuerdo de colaboración eficaz que se ha logrado con Odebrecht. Todos esos procesos forman parte de la lucha contra dos graves lacras de nuestra sociedad: la corrupción y la violencia contra mujeres.

Planes económicas

También en la política económica el gobierno parece decidido a tomar decisiones y forjar consensos. El ministro de Economía Carlos Oliva explicó en RPP los alcances de la Política Nacional de Competitividad y Formalización, cuya aplicación será consensuada con el Plan elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, encabezado por Fernando Zavala.

Oliva sostuvo que aumentar la productividad requiere flexibilizar nuestra legislación laboral, cerrar la brecha de infraestructura, adaptar la formación a las demandas del mercado y simplificar los trámites en las entidades del Estado. Oliva afirmó también su voluntad de poner fin a todas las exoneraciones de impuestos, y a la vez buscar otros mecanismos compensatorios. Citó como ejemplo la posibilidad de deducir impuestos por la compra de libros y de crear un fondo para construir bibliotecas

Consecuencias del atentado en Francia

En el plano internacional destaca el caso del terrorista que mató y sembró el pánico en el mercado navideño de la ciudad francesa de Estrasburgo. Cherif Chekatt, de 29 años, es un ejemplo típico de radicalización hacia una organización terrorista islamista a partir de cinco periodos pasados en cárceles. Por increíble que parezca, el atacante, nacido en Francia en el seno de una familia de inmigrantes argelinos, había sido condenado 27 veces por atracos y tráfico de drogas.

¿Qué lleva a jóvenes nacidos y educados en Francia a adoptar una variante fanática de la religión musulmana y contravenir las enseñanzas del Islam moderado, que como todas las religiones repudia el crimen? Al mismo tiempo, choca profundamente que las redes sociales hayan difundido ideologías conspiracionistas, según las cuales el atentado no es sino una maniobra del gobierno para distraer la atención de las manifestaciones protagonizadas por los llamados “chalecos amarillos”. La lucha contra el terrorismo requiere la unidad de la sociedad y por eso evitar que se abra una brecha entre las fuerzas políticas que defienden la democracia y los Derechos Humanos.

Las cosas como son