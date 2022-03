"Hablaba como si fuera jefe": Exministro revela presiones de Bruno Pacheco para nombrar a gerente de Petroperú

Exministro de Energía y Minas revela presiones | Fuente: Foto: PCM

El exministro de Energía y Minas Iván Merino reveló que recibió presiones del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco para que se nombre a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú e incluso asegura que el presidente Pedro Castillo fue advertido de esta situación y que sabía que esta persona no cumplía los requisitos.

"Con Pacheco he hablado en toda mi vida tres o cuatro veces y siempre han sido pocos minutos, nunca me inspiró confianza (…) Nunca lo vi cuando Castillo ganó, ya después de la segunda vuelta, en esa casita de Breña, cuando fui, ahí estaba ese señor. Y yo me preguntaba ¿qué hace acá? Nunca le di espacio, nunca conversé con él", señaló a El Comercio.

En entrevista con el diario El Comercio, Merino recuerda que su equipo convocó a expertos en hidrocarburos para modificar el directorio de Petroperú y tras varias entrevistas se designó a tres tecnócratas, entre ellos el actual presidente del directorio (Mario Contreras), mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nombró a los otros dos: Hugo Chávez y Juan Pari.

En esa época, Bruno Pacheco, advierte el exministro, "continuó insistiendo para que Chávez también sea el gerente general", pese a que no cumplía con los requisitos para ser el gerente general de Petroperú. Según relató, el entonces secretario acudió al Ministerio de Energía y Minas y luego le envió un mensaje por WhatsApp en el que le hizo la propuesta.

"Las personas que estamos ligadas al sector nos cuidamos muy bien sobre con quién conversamos. Cuando recibo el nombre de Hugo Chávez averigüé quién era y la gente que sabe (en el Minem) me dijo no pasa, ni por capacitación ni por experiencia, ni por don de gente que se debe tener para administrar a la principal empresa del país", señaló al mismo medio.

El exministro recuerda que no le dio explicaciones a Bruno Pacheco sobre los requisitos que no cumplía Hugo Chávez, ya que prefirió conversar este tema directamente con el presidente Pedro Castillo y advertirle que Hugo Chávez no cumplía los requisitos. Asimismo, señaló que advirtió al jefe de Estado sobre las insistencias de Pacheco para colocar viceministros.

"(Bruno) Pacheco fue explícito en que se debía colocar a este señor (Hugo Chávez). Le dije que jamás pasaría en una gestión mía. Este señor Pacheco hablaba como si fuera el jefe, eso no cuadra conmigo. En resumen, yo me retiro (del MINEM) porque no acepto las presiones de Pacheco para que Chávez sea el gerente de Petroperú", comentó.

Comisión investigará denuncia

Esta mañana, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, confirmó que investigan las presiones que habría recibido el exministro de Energía y Minas Iván Merino de parte del exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco para que Hugo Chávez sea nombrado gerente de Petroperú.

Al respecto, informó que en las próximas semanas serán citados Hugo Chávez y el empresario Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz. Esta moción, detalló, ya está en la agenda del pleno del Congreso para poder investigar estos trámites administrativos, presuntamente ilícitos, que se habrían coordinado entre estas dos personas.

