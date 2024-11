Denuncian que Freddy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, usa auto presidencial de manera irregular

Según Punto final, el auto sería utilizado como movilidad personal del vocero presidencial, pese a que hay una normativa que se lo prohíbe.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, utiliza un auto exclusivo para la Presidencia de la República como su movilidad personal que lo traslada desde su domicilio hasta Palacio de Gobierno. Así lo informó este domingo el programa Punto final.

En un reportaje emitido por el dominical, se mostró que Hinojosa fue trasladado en dicho auto los días 11 de octubre, 16 de octubre, 5 de noviembre, 8 de noviembre, 14 de noviembre, 20 de noviembre y el 21 de noviembre. Esto pese a que, según la directiva N°008-2017 de los lineamientos para la administración de vehículos en el despacho presidencial, no le corresponde al vocero usar esta unidad para que lo lleve a su centro de labores.

El programa señaló que este caso les fue revelado por una fuente dentro del Ejecutivo, quien les advirtió de un presunto uso indebido de los autos del despacho presidencial por parte de funcionarios en Palacio de Gobierno.

La directiva N°008-2017, referida a los lineamientos para la administración de vehículos en el despacho presidencial, indica que el servicio de movilidad solo puede ser brindada en los siguientes casos: cuando los servidores realizan una comisión fuera de la institución, para el envío de documentación o el traslado de materiales y bienes muebles.

Presidencia defiende uso del auto

Punto final señaló que se intentó pactar una entrevista con Hinojosa, pero no se concretó. Sin embargo, el Área de Prensa de Palacio les señaló que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto Público del 2024, en su artículo 10.5, le corresponde al jefe del gabinete técnico la asignación de un vehículo del Estado por ser un alto funcionario en actividad, como tuvieron sus antecesores.

José Elice, exsecretario de Palacio de Gobierno, y Victor Andrés García Belaunde, exparlamentario, cuestionaron que Fredy Hinojosa sea trasladado en un vehículo oficial, porque, aseguraron, no le corresponde.

“No es parte de la estructura del Estado. No es parte de la burocracia del Estado. No es un funcionario de carrera. Por lo tanto, no tendría por qué tener ese tipo de atribuciones de esa naturaleza”, enfatizó García Belaunde.

Por su parte, Elice precisó que “de ninguna manera” el empleo de estos vehículos es permanente para un secretario de Palacio.