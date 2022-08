Exasesor de Geiner Alvarado asegura que Hugo Espino intentó entrar como especialista de comunicaciones en el Ministerio de Vivienda

Marrufo señaló no conocer a Hugo Espino ni ser amigo de este | Fuente: Andina

El exjefe de asesores del ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, afirmó que el hoy detenido empresario Hugo Espino intentó ingresar al sector bajo el cargo de "asesor de comunicaciones", pese a que no contaba con los requisitos para postular al puesto por ser ingeniero constructor. Así lo señaló en declaraciones que brindó al programa Punto Final.

"Pedimos recomendación de personas que manejaban redes sociales. Ahí es cuando llegan cuatro jóvenes, dentro de ellos ingresa el señor Espino. Él llega al Ministerio de Vivienda en específico para eso. Sin embargo, no cumplía con los requisitos de comunicador, cuyo servicio iba a ser de seis mil soles por tres meses. El señor quería estar dentro del Ministerio de Vivienda, en lo que sea, para efectos de buscar alguna red o influencias, felizmente no tuvo éxito", manifestó en el programa dominical.

Según el registro de visitas del Ministerio de Vivienda, que fue revisado por el programa, Hugo Espino llegó hasta la sede principal de esta cartera el pasado 6 de setiembre del año pasado. Ahí se consigna una reunión con Geiner Alvarado.

Vínculos con alcalde de Anguía

Por otro lado, Punto Final precisó que en el 2019, José Medina, alcalde de Anguía, contrató a Salatiel Marrufo como asesor legal externo del municipio durante el periodo en el que Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se desempeñaba como gerente municipal.

El dominical señaló que en octubre del año pasado, el Ministerio de Vivienda, a través del Decreto de Urgencia n.° 102-2021, autorizó la entrega de S/ 558 millones para obras de saneamiento y alcantarillado, presupuestados para 47 proyectos de inversión, entre los que se encontraban los destinados a Anguía.

Salatiel Marrufo confirmó en la entrevista haber recibido a José Medina en el Ministerio de Vivienda. “Todos los alcaldes te piden que priorices sus obras, incluido el de Anguía. Toda reunión que se tenga en un ministerio es para eso”, señaló.

Un colaborador eficaz señaló a Salatiel Marrufo como el nexo entre el presidente Pedro Castillo con el ahora ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, quien fue titular en el sector Vivienda durante este gobierno. Además, se encargaba de recibir al alcalde de Anguía y al empresario Hugo Espino para contactarlos con Alvarado.

"Al empresario (Hugo Espino) no lo conozco, no lo he conocido antes tampoco ni es mi amigo el señor. Yo me enteré por los medios de comunicación que había ganado obras en Anguía. Así que no hay ninguna vinculación con él. Hablé con el ministro Alvarado y tampoco lo conoce al señor", explicó.

Geiner Alvarado niega pertenecer a organización criminal

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, rechazó "tajantemente" ser parte de una organización criminal. Señaló que siempre expresó ponerse a disposición de la Fiscalía y pide "que se respete el marco legal vigente en esta investigación".

"Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud, a fin de no afectar la dignidad de las personas", escribió en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, dijo que sus funciones como ministro de Vivienda se han alineado a los objetivos públicos de la institución y que se respetaron los procedimientos legales.