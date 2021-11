Guido Bellido se pronunció tras el voto de confianza otorgado al gabinete liderado por Mirtha Vásquez. | Fuente: Andina

Guido Bellido, ex presidente del Consejo de Ministros afirmó que el presidente Pedro Castillo no es izquierda y lo tildó de "sindicalista básico". El congresista de Perú Libre hizo estas declaraciones después de votar en contra de dar la confianza al gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez.

"El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un Gobierno de izquierda socialista", escribió Bellido a través de su cuenta de Twitter.

El parlamentario se manifestó así en contra de la nueva composición del Gobierno, integrado ahora por ministros de perfil más moderado, tanto independientes como de otros partidos de izquierda que apoyaron al presidente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Perfil durante mandato

Como presidente del Consejo de Ministros, Bellido se caracterizó por su tono beligerante y sus declaraciones a veces opuestas a la línea marcada por el mandatario, como cuando amenazó con expropiar la explotación del yacimiento de gas de Camisea mientras el presidente prometía ante Naciones Unidas respeto a la propiedad privada y la inversión extranjera.

Bellido, que es la mano derecha del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, forma parte de la mitad de la bancada parlamentaria de este partido que votó en contra de dar la investidura al nuevo gabinete de Castillo.

Dentro del grupo parlamentario del partido que llevó a Castillo al poder, 19 congresistas votaron a favor y 16 en contra, lo que reflejó el divorcio del presidente con el ala de la bancada más próxima a Cerrón.

