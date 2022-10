La Libertad: piden renuncia de ministra de agricultura si no solicita reconsideración del proyecto Chavimochic al Tribunal Arbitral

Piden la renuncia de la ministra de agricultura si no solicita la reconsideración del proyecto chavimochic al Tribunal Arbitral | Fuente: Midagri | Fotógrafo: MMOCOIM

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, exigió la renuncia de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Jenny Ocampo, en caso de no solicitar la reconsideración y el plazo de 60 días sin prórroga al Tribunal Arbitral Internacional y de esta manera poder continuar con el destrabe de la tercera etapa del proyecto Chavimochic en la región La Libertad.

"Dada todos los obstáculos que la ministra de agricultura está colocando para la continuidad de proyecto, nosotros aquí, si no cumple con la solicitud de reconsideración temprano del día lunes, exigímos la renuncia de la ministra —tal como lo dije el día de ayer— por oponerse y obstaculizar este acuerdo", comentó.

El gobernador indicó que, tras el plazo vencido el 9 de septiembre, la concesionaria solicitó al Tribunal Arbitral la ampliación de un plazo de 60 días sin derecho a prórroga; sin embargo este pedido debe ser secundado por el Ministerio de Agricultura ante el tribunal antes de la lectura del laudo programada para el lunes 3 de octubre al mediodía.

En este sentido, el gobernador y otras autoridades de la región La Libertad se reunieron por más de 3 horas en la casa de gobierno, donde tomaron, entre otros acuerdos, solicitar al ejecutivo la reposición del viceministro Hugo Ovando, quien, según señalan, gestionaba el destrabe de este proyecto desde la cartera de agricultura. Así lo reiteró Yuri Armas, representante del gremio agropecuario en la región La Libertad.

"Me adhiero a lo que dice el gobernador, pedir la renuncia de la ministra y otra cosa más: la reposición de los viceministros que también han sido renunciados. Ella asume el cargo y renuncian todos los viceministros. No nos olvidemos que los viceministros son la parte técnica del ministerio y, si no lo tenemos simplemente, vamos a perder y retroceder en el camino", sostuvo.

Al pronunciamiento del gobernador regional Manuel Llempen se unieron también el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Alfonso Medrano, el congresista Víctor Flores, presidente de la comisión de destrabe de este proyecto de irrigación en el Congreso, entre otros funcionarios.

Como se sabe, la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic supone la inversión de 750 millones de dólares para la generación de 30 000 hectáreas nuevas de cultivo agrario y 150 000 puestos de trabajo.