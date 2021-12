Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros. | Fuente: RPP Noticias

El excongresista Jorge del Castillo reconoció haber sido un partidario de la moción de vacancia presidencial; sin embargo, señaló que, luego de que esta iniciativa fuera rechazada, la prioridad debe estar en el manejo de la economía y de la salud. Además, señaló que el Gobierno no debe utilizar esta situación para tener "una dependencia de una fuerza radical".

"Yo creo que ellos han tomado decisiones, yo no los voy a condenar por eso, creo que si hubiera habido un mecanismo de concertación previo no sé si las decisiones hubieran sido iguales, pero a veces cuando uno lanza una iniciativa sin concordarla, el otro no se siente obligado a acompañarte, es más, te deja en el camino. Estas cosas se hacen o se dejan de hacer por acuerdos políticos", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el exministro opinó que existe un "desgaste autogenerado" al interior del Consejo de Ministros y responsabilizó de esta situación a la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, por sus controvertidas declaraciones sobre el cierre programado de mineras en el sur de Ayacucho.

"Creo que tiene cierto desgaste autoproducido, autogenerado, con esa intervención en el tema minero que fue fatal y eso ha producido un daño enorme. La fuga de capitales es producto de Guido Bellido y la señora Mirtha Vásquez, sus actitudes, sus declaraciones, porque no es otra cosa", apuntó.

"Si encontramos puntos de acuerdo en algunos temas de recuperación del país, me parece que sería lo más aconsejable para el Perú (cambios de ministros). Se necesita dialogar y tengo la impresión de que el presidente no es un hombre abierto a dialogar. Por lo poco que lo conozco es un hombre que se deja llevar por personas que condicionan su comportamiento", agregó.

En otro momento, Del Castillo expresó su preocupación por el decreto supremo 174 emitido por el Gobierno que obliga a que todas las empresas con más de 10 trabajadores deben estar vacunados para regresar al trabajo. Pese a reconocer que, según una reciente encuesta de Datum, el 71 % de la población está a favor de esta medida, el exparlamentario recordó que en muchos sectores industriales "por lo menos un tercio de gente no se ha vacunado".

"¿Qué va a pasar si esa gente no puede ingresar a su centro de trabajo? Van a tomar las carreteras, van a hacer paros, va a haber violencia. Entonces, el objetivo es llamar la atención para que las autoridades que tienen que tomar esta decisión reflexionen. Ellos han hecho una cosa de escritorio. Es un hecho real, hay que buscar una solución", indicó.

