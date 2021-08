Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó este sábado en que el presidente Pedro Castillo todavía está a tiempo para hacer cambios en el Gabinete Ministerial antes de presentarse al Congreso de la República en busca del voto de investidura.



En declaraciones a RPP, Muñoz consideró que en el Gabinete de Guido Bellido hay varias personas que están cuestionadas por sus conductas y que el presidente Castillo tuvo "poco cuidado" en haber seleccionado a mujeres que "podrían haber dado la talla".



"Es un Gabinete cuestionado y eso nace desde la cabeza. Es un premier que tiene investigaciones por apología al terrorismo. Es una persona que no necesariamente ha comenzado a aglutinar o a concertar en un momento en que todos nosotros necesitamos una concertación y un norte muy claro. En ese sentido, no nos ha generado una buena señal y además la propia conformación del Gabinete es una conformación con personas que no tienen mayor experiencia a nivel alto en el manejo del Estado", dijo.

Jorge Muñoz recordó que hace unos día publicó en Twitter la invocación al presidente Pedro Castillo para escuchar a la mayoría de perrsonas de buena voluntar que busca que su gobierno tenga una "trascendencia positiva".



"Hay algunos ministros que simple y llanamente no debieron haber ocupado ninguna de las carteras que se les ha dado. En ese sentido, todavía hay tiempo para hacer cambios antes de presentarse al Congreso para el voto de investidura. Es importante escuchar a la población, es importante dar señas claras, de tener gestos que contribuyan a que nuestro país crezca y que no estemos más polarizados de lo que estamos hasta la fecha", afirmó.



Finalmente, Jorge Muñoz pidió al presidente Pedro Castillo hacer un deslinde del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ya que es una persona sumamente cuestionada y es lo que la población espera.



"Recordemos que hace algunos semanas atrás el señor Castillo señaló que ni de portero iba a estar. Lo hemos visto en todas las actividades, tener injerencia en la toma de decisiones, entonces hay una incoherencia entre lo que se dijo en algún momento y lo que se ve en la actualidad, ahí hay algo que corregir y aprovechar las ondas de RPP justamente para pedir esa correción al presidente Castillo", expresó.

