Este jueves el gabinete liderado por Guido Bellido se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. | Fuente: Andina

Este jueves el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acudirá al Congreso para solicitar el voto de confianza. Este tendrá el trabajo de en 60 minutos presentar su política ante los legisladores.

José Elice, ex Oficial Mayor del Congreso, precisó que la respuesta del Congreso podría no darse este mismo jueves. "No necesariamente hoy pueden otorgar el voto de confianza”, dijo.

Este señaló que como cada legislador tiene un tiempo de 15 minutos para dar su posición al respecto, el resultado de la votación podría darse aún para la siguiente sesión. "El debate suele ser largo", señaló.

Por otro lado, el tambien ex ministro del Interior, indicó que Guido Bellido tendrá que exponer "las políticas en general" del Gobierno y pueda ser que en estas se encuentre la propuesta de una Asamblea Constituyente.

"Dentro de esta exposición de política general, podría estar la convocatoria de una Asamblea Constituyente señalando el proceso detallado para este fin porque no es sencillo", acotó.

José Elice señaló además que ve poco probable que la abstención sea un voto predominante.

Voto de confianza

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acompañado de los demás integrantes del equipo ministerial, se presentará este jueves 26 de agosto ante el Pleno del Congreso para exponer y debatir la política general de Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

Al término de esta exposición, el titular de la PCM solicitará a la representación parlamentaria la cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros en su conjunto.

Conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Estado, la presentación del gabinete ministerial se realiza dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 55 del Reglamento Interno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por sesenta minutos y cada uno de los ministros por un tiempo no mayor a quince minutos.

Además, los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo.

Para contestar, el titular de la PCM contará con un período ilimitado de tiempo dentro de lo razonable, en tanto que los ministros podrán intervenir utilizando el tiempo que les concede la Mesa Directiva.

Asimismo, los ministros pueden conceder interrupciones por no más de dos minutos, previa autorización de la Mesa Directiva. Si la cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete.





