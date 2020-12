José Elice asumió como nuevo ministro del Interior. | Fuente: Foto: Presidencia

Cuando creíamos que había llegado a su término la inestabilidad en el sector interior, renunció el flamante ministro Cluber Aliaga. Apenas duró cinco días, durante los cuales pasó parte de su tiempo intentando reunirse con la presidenta del Consejo de Ministros para convencerla de que era ilegal el paso al retiro de varios generales de la Policía. Desde luego, uno se pregunta por qué no se lo dijo antes de aceptar el cargo, lo que supone naturalmente ejecutar las políticas decididas por el presidente de la República que lo nombra. De haber aclarado sus opiniones antes de juramentar, nos hubiera ahorrado una bochornosa salida y la profundización del clima de incertidumbre en la Policía Nacional. Toda sociedad necesita de un cuerpo policial jerarquizado y eficiente que garantice la seguridad ciudadana. Mucho más, si atraviesa un estado de emergencia causado por una gravísima crisis sanitaria que requiere hacer cumplir medidas excepcionales de salud pública.

El presidente Sagasti ha mostrado determinación para prescindir del desubicado ministro y reemplazarlo por un experimentado funcionario público, que se desempeñaba en la presidencia de la República y que juramentó horas después de la renuncia de Aliaga. José Élice Navarro ha sido también Oficial Mayor del Congreso, lo que puede ayudarlo a apaciguar las fricciones que siguen afectando las relaciones entre el Ejecutivo y algunas de las bancadas. José Élice es abogado, lo que lo ayudará a sustentar jurídicamente lo que causó la caída de su predecesor: determinar si el presidente puede o no nombrar en condiciones extraordinarias Comandante General de la Policía a un general que no figure entre los tres de más alto rango. La tesis contraria acaba de recibir el respaldo de la Defensoría del Pueblo, que afirma en un comunicado que la decisión del Presidente no ha tomado en cuenta ni el tenor de la ley, ni el principio de interdicción de la arbitrariedad. El comunicado concluye que “se debe recuperar la plena institucionalidad policial y garantizar el respeto del principio meritocrático en la selección de sus más altos mandos”.

El tema policial adquiere nueva relevancia por el hallazgo de un sofisticado túnel que venía siendo construido para liberar peligrosos detenidos en el penal Castro Castro. Según fuentes policiales, se había logrado excavar más de 200 metros bajo tierra con la intención de permitir la fuga de una banda de narcotraficantes. Se habla de un colombiano, un mexicano y un serbio que habrían aportado medio millón de dólares. Uno no puede dejar de preguntarse si la excavación no ha contado con la complicidad de funcionarios y de vecinos. El incidente no hace sino enfatizar la gravedad del tema del narcotráfico que funciona como origen o destino de muchas otras actividades criminales, incluyendo la corrupción. Mientras los políticos pretenden destruirse unos a otros y la Policía espera clarificaciones, los delincuentes actúan y los narcotraficantes consolidan sus modalidades de acción y sus redes de apoyo. Más que nunca, debemos enfrentar el riesgo de la “mexicanización” de nuestra sociedad y nuestra vida pública, es decir el establecimiento de una complicidad tácita entre el Estado y carteles internacionales.

La ministra de Salud se presentó ayer ante la comisión covid-19 del Congreso a la que reiteró el riesgo de que el Perú viva una segunda ola de infecciones. Pilar Mazzetti precisó que las aglomeraciones en las playas, en fiestas de fin de año y en centros comerciales aumentan las posibilidades de contagio. Exhortó por eso a evitar el contacto sin mascarilla y a promover que los infectados busquen ayuda médica antes de que la enfermedad se halle en un estadio avanzado. Depende de nosotros, que después de tantos sufrimientos y tantas muertes, aprendamos a actuar con prudencia y disciplina.

Las cosas como son