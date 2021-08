Pasión Dávila, congresista de Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

El congresista Pasión Dávila, de Perú Libre, reconoció que desaprobó seis de los siete exámenes que rindió para la reforma magisterial. Según relató, aprobó solo en la segunda evaluación para la tercera escala; sin embargo, señaló que "esto no basta para mejorar la educación".

"Puede ser que no haya alcanzado, lo reconozco, pero aprobar una evaluación no basta para mejorar la educación. Hay varios factores que contribuyen si nosotros queremos mejorar la educación. Yo no me escapé de la evaluación, estuve en la evaluación y por eso estoy en la tercera escala", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario recordó que ha sido docente de una zona rural, dentro de una comunidad de extrema pobreza y cuestionó que de parte de las autoridades no ha recibido programas de capacitación pese a las "vallas" que coloca el Ministerio de Educación.

"Acá no culpamos a alguien por el hecho de que me he sometido a una evaluación y no aprobé, pero tengo la suficiente capacidad y desde acá lo invito a la institución donde trabajo y vea cómo está en su organización, tiene de todo. ¿Esos aspectos quién califica? Han buscado cuántas veces pasé una evaluación para chantajear, pero eso no lo voy a permitir", cuestionó.

Por su parte, Edgar Tello, también congresista de Perú Libre, señaló que no participó en ninguno de los exámenes para la reforma magisterial para ser "coherente" con sus cuestionamientos a esta ley, a la cual acusó de estar dirigida a "despedir a maestros" y "precarizar la educación pública".

"Como dirigente sindical, hemos evaluado que esa ley de reforma magisterial no representaba el sentir de los maestros porque no ha sido trabajada con los maestros, ha sido impuesto, trabajado desde un escritorio y toda reforma sin la participación de los maestros no va a tener un resultado adecuado", indicó.

Respaldo al Gabinete Ministerial

En otro momento, Dávila consideró que el canciller Héctor Béjar es quien debe explicar sus cuestionadas declaraciones sobre la Marina de Guerra del Perú. El parlamentario evitó calificar las afirmaciones del ministro porque dijo desconocer "a fondo el sentido de la declaración".

"Él puede tener sus razones, lo explicará, nosotros no podemos involucrar a ninguna institución, cada una de ellas sabe cómo se desarrollan y en eso me abstengo", respondió el legislador oficialista en declaraciones a La Rotativa del Aire.

Consultado sobre la necesidad de que el presidente Pedro Castillo atienda los pedidos de algunas bancadas para que cambie a algunos ministros, entre estos el canciller Héctor Béjar, Pasión Dávila señaló que el jefe de Estado "tiene toda la facultad" de nombrar a sus ministros "y no lo puede condicionar nadie".

"En menos de 15 días de gestión no podemos cuestionar a personalidades que están asumiendo una responsabilidad tan delicada en estos momentos. Nosotros debemos dejar que gobiernen y darle un espacio, no tan largo, para ver qué se viene haciendo porque estamos en momentos de combatir la crisis de salud, social y política; sin embargo, hay un cargamontón contra el presidente buscando las sinrazones", señaló.

El parlamentario oficialista consideró que estos pedidos estarían buscando la vacancia del presidente Pedro Castillo por parte de políticos que no estarían de acuerdo con la política aplicada por el Gobierno y por personas a las que "no le conviene" los cambios económicos que pretende impulsar esta gestión.

Héctor Béjar y sus declaraciones sobre la Marina

La Marina de Guerra del Perú expresó su rechazo "tajante" a las recientes declaraciones del canciller Héctor Béjar en las que acusa a esta institución de haber "iniciado" el terrorismo en el Perú y de haber sido "entrenados por la CIA". A través de un comunicado, calificaron estas expresiones como una "afrenta" en la lucha contra el terrorismo.

"Constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viudas, huérfanos y deudos víctimas de esta execrable acción, así como contra todos los hombres y mujeres que integran nuestra bicentenaria institución", señalan en el comunicado.

El pasado 27 de febrero, Béjar fue invitado como expositor sobre la izquierda peruana y declaró que "Sendero Luminoso ha sido en gran parte obra de la CIA y los servicios de inteligencia”.



"El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA", dijo Béjar.

