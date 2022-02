Aníbal Torres, ofreció una conferencia de prensa tras asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. | Fuente: Andina

Un día después de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la que detalló que el Gobierno del presidente Pedro Castillo continuará apostando por "la economía social de mercado".

En diálogo con los medios, el nuevo jefe del Gabinete Ministerial expresó: "Soy partidario de la economía social de mercado que está regulada en la Constitución, que significa tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

Su posición, argumentó, se sustenta en la lucha contra los "las posiciones dominantes que perjudican a la población". "Nuestra política es de libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa, pero con participación del Estado para controlar los monopolios y los oligopolios", recalcó.

De ahí que Aníbal Torres afirmara que nadie podría calificar "de comunistas" a quienes integran el nuevo equipo ministerial. "No hemos realizado ningún acto que signifique esa ideología política de la cual no participamos y que, muchas veces, he explicado que eso no puede operar en nuestro país", sostuvo.

Lucha contra la inseguridad ciudadana

En otro momento de la conferencia, el presidente del Consejo de Ministros anunció algunas medidas que tomará el nuevo Gabinete para combatir la inseguridad ciudadana, "un problema sumamente grave en el país".

Aníbal Torres enfatizó el rol que en esta lucha deben jugar la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la sociedad civil. "Hay que reforzar las juntas vecinales para enfrentar el delito", afirmó.

Después, dio a conocer que han presentado un "proyecto de ley sobre las motos lineales". "No podrán transitar en una moto lineal más de dos personas, porque sabemos que con ellas se cometían frecuentemente el delito de arrebato de celulares", manifestó.

Asimismo, dijo que se encuentran "trabajando con los órganos del sistema de justicia" para "implementar el programa de justicia in fraganti", que consiste en que "en un solo local" estén presentes "el médico legista, el fiscal y el juez" a fin de que el procesado, "cualquiera sea el delito que haya cometido", sea "sentenciado en 12 horas o, a más tardar, en 72 horas".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: