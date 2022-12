Mendieta fue una de las personas que elaboró el texto en el cual Pedro Castillo iba a defenderse de la vacancia | Fuente: RPP

Alberto Mendieta, exjefe del Gabinete Técnico del expresidente Pedro Castillo, reiteró que no conocía sobre aquel mensaje que anunciaba el golpe de Estado. Sin embargo, reveló que fue el primero en pedirle explicaciones por lo que había hecho aquel día.

"Posterior a su discurso yo fui el primero en ir a verlo. Yo le dije al presidente qué es lo que había hecho y me dio una respuesta que no alcancé a escuchar porque fue muy lacónico y muy débil la voz. No vale las interpretaciones, hay que ser objetivos", expresó en una entrevista a RPP Noticias, donde aclaró que no recuerda bien lo que le dijo.

Mendieta dijo no arrepentirse de haber trabajado para Pedro Castillo, pero sí lamentó que con su mensaje fuera contradictorio con todo lo que había dicho con respecto a respetar la Constitución.

"Yo no tengo respuesta, es muy lamentable la decisión del presidente de leer un texto que se contradecía a todo lo que él había aseverado y se venía haciendo. Hemos perdido una gran oportunidad de generar la estabilidad política porque posterior a ser derrotada la tercera vacancia se abría la posibilidad de entendernos mejor con el Congreso y otros actores políticos que han intentado vacarlo", expresó.

Por otro lado, aseveró que en Palacio de Gobierno estaban seguros que no habían los votos necesarios para la vacancia y que el exmandatario iba a leer un texto de defensa para defenderse en el Congreso, mas no se analizó nunca un cierre del Parlamento.

"No, en absoluto, salvo que cualquier ciudadano puede hacer las lecturas constitucionales que cuando hay una segunda negatoria o rehusamiento de cuestión de confianza, es una prerrogativa del presidente disolver el Congreso y eso es una decisión constitucional que es una prerrogativa del mandatario, pero ni siquiera eso se había conversado en esos tiempos", indicó.



Un presidente contrariado

Alberto Mendieta señaló que Pedro Castillo es una persona que siempre reconsideraba las decisiones que tomaba tras escuchar determinadas opiniones y recordó cómo se encontraba el expresidente cuando dio su mensaje.

"Yo he visto a una persona que estaba contrariado consigo mismo y las opiniones del congresista Bellido (sobre que estaba bajo algunos efectos) son propias de él. (Castillo) daba confianza a determinadas opiniones, pero siempre consultaba, hacia una reconsideración. Para mi es una sorpresa lo que escuchamos ese día", finalizó.

Gustavo Bobbio: "No hubiera hecho algo tan torpe"

El exministro de Defensa Gustavo Bobbio negó este viernes haber conocido la intención del expresidente Pedro Castillo de ejecutar un golpe de Estado.

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, señaló que ningún miembro del Gabinete Ministerial conocía la intención del ahora exmandatario de disolver el Congreso.

"Si lo hubiera preparado conmigo, en primer lugar hubiera tenido que estar de acuerdo y sin dudar no hubiera hecho algo tan torpe (...) Todos (los ministros de estado) ese día nos miramos atónitos", indicó.

Gustavo Bobbio mencionó que ese día en Palacio de Gobierno le causó sorpresa que Pedro Castillo le firmara "sin chistar" las dos resoluciones sobre nombramientos que le había presentado. Además, relató que, a su salida, tras el mensaje a la Nación, llamó al nuevo comandante general del Ejército -que había sido nombrado recientemente- para pedirle que cierre los cuarteles a fin de evitar eventuales enfrentamientos con ciudadanos.