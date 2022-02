Pedro Castillo | Fuente: Presidencia

El mandatario Pedro Castillo pidió este lunes disculpas a la comunidad internacional" por un "pequeño grupo" que no respeta la democracia en el país, en referencia a la reunión privada de congresistas en la que habrían tratado el tema de la vacancia presidencial en un hotel del distrito de Miraflores.



"Quisiera llamar a la reflexión a un pequeño grupo, a un pequeño sector, que hasta ahora no están convencidos de que tenemos que ser respetuosos de la democracia. Yo quisiera aprovechar y pedir mil disculpas a la comunidad internacional", dijo durante la inauguración de nuevos ambientes de la I.E N° 7070 María Reiche en San Juan de Miraflores.



El presidente Pedro Castillo señaló que, al salir del Perú en su recorrido oficial en el extranjero, recibió las felicitaciones por su designación como jefe del Estado y destacó que observó el respeto por la vida democrática en el país.

"Un grupete para desestabilizar el país"

Minutos después, el mandatario Pedro Castillo solicitó la unión de las autoridades regionales y locales para plantear al Congreso de la República declarar en emergencia la salud y educación en el país.

Además, el presidente rechazó el "cliché de corrupto" y pidió que demuestren "cuál es el centavo que robó al país".



"Recorramos el país. No nos importa los dimes y diretes políticos, porque tienen su propia agenda; un grupete para desestabilizar al país, pero no me voy a rendir porque vengo a defender la educación y salud del pueblo, por eso estamos acá", enfatizó.

Por otro lado, agradeció al exministro de Salud, Hernando Cevallos, por su intenso trabajo, lo que permitió garantizar la vacuna contra la COVID-19 a todo el pueblo peruano.

"Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país, porque sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital", agregó.

