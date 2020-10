El presidente participó en la presentación de avances del Centro de Atención y Aislamiento Temporal Huánuco. | Fuente: TVPerú

El presidente Martín Vizcarra cuestionó que desde el Congreso de la República se pretenda interpelar o censurar al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, luego de que este asegurara en sus recientes declaraciones que las Fuerzas Armadas no permitirían una ruptura del Estado de Derecho en el marco de una eventual vacancia presidencial.

"Todas las semanas siempre sacan algún argumento para amenazar con interpelación o censuras a miembros del Gabinete. Nosotros actuamos con plena transparencia. El premier Martos, como exmilitar, sabe que las Fuerzas Armadas no son deliberantes: quien define el destino del país es el pueblo, quien define los procesos a seguir son las normas", precisó.

"No manoseemos a las Fuerzas Armadas que se mantienen al margen de todo. ¿Cómo podríamos pensar que intervengan en este proceso democrático cuando ya las elecciones han sido convocadas? Hemos escuchado a algunos representantes políticos que hablaban de postergar las elecciones, de generar caos. Eso es lo que atenta a la democracia", agregó.

El mandatario recordó que en el anterior proceso de vacancia que enfrentó hace menos de un mes, el Ejecutivo presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que sea este organismo el que interprete la causal de incapacidad moral permanente argumentada nuevamente por algunas bancadas en este nuevo intento para sacarlo del cargo.

"El TC le ha pasado ese documento al Congreso para que responda y tener su posición (pero) no responde y lanza otro pedido de vacancia que se va a ver este fin de semana y nosotros con calma y tranquilidad esperamos porque sabemos que el horizonte al que tenemos que mirar con mucha responsabilidad es al del 11 de abril", mencionó.

En otro momento, Vizcarra hizo un llamado a los peruanos a respaldar la realización de las elecciones, previstas para el 11 de abril próximo. Durante una actividad oficial en Huánuco, el jefe de Estado descartó que quiera "interrumpir" las elecciones y recordó que su gestión las ha convocado y se ha comprometido a que sea un proceso "limpio y transparente".

"¿Alguien no quiere elecciones? ¿Alguna institución no quiere elecciones? ¿Algún poder del Estado no quiere elecciones? ¿Algún grupo político no quiere elecciones? Me pregunto: ¿quién estaría en desacuerdo con las elecciones, si esa es la alternancia democrática que necesitamos? (…) Por donde voy el pueblo respalda esa posición: reemplacemos a todos", dijo.

Vizcarra también cuestionó que el llamado que ha hecho a la población para que "voten bien" sea interpretado por algunos grupos políticos como una violación a la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, volvió a pedir al electorado que analicen bien a los candidatos y que revisen su trayectoria.

Martín Vizcarra se volvió a referir al pedido de vacancia presidencial. | Fuente: Foto: Presidencia

