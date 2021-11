Ministro Walter Ayala y el presidente Pedro Castillo. | Fuente: MINDEF

El ministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que el presidente Pedro Castillo le dijo “que siga trabajando”. A su salida de la comisión de Justicia del Congreso, Ayala dijo que desconoce si la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, esté incomoda con su permanencia en el cargo.

“Puse mi cargo a disposición, y el presidente me ha dicho que siga trabajando”, dijo Ayala.



“Ayer me acerque a Palacio, he hablado con el presidente, tengo la conciencia tranquila. […] Uno, yo no me corro de nada, tengo la conciencia tranquila, si no ha hecho nada por qué voy a renunciar”, añadió.



Ayala enfrenta cuestionamientos, luego de que dos excomandantes generales pasados al retiro denunciaran que recibieron presiones para ascender a oficiales por disposición de Palacio de Gobierno.

Crisis en Defensa

De acuerdo a Ayala, dio su cargo a disposición, ya que se sintió responsable por haber escogido a dichos comandantes que luego de ser pasados al retiro “entraron a campo político”. “Ellos salen a hablar cosas que no son”, dijo.



Ayala dijo que la comisión de Defensa ha determinado que los ascensos fueron transparentes, pero no quedó claro por qué los excomandantes fueron relevados. “Hay como 15 causales generales de por qué fueron relevados. Mañana lo diré en la comisión de Defensa”, dijo.



El ministro cuestionó que “por cualquier situación, por más chiquita que sea”, se pida la vacancia del presidente Pedro Castillo.



