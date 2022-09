Willy Huerta aseguró que el retiro de Colchado ocurrió “de manera inconsulta”. | Fuente: Presidencia

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Willy Huerta, anunció que ha solicitado un informe al viceministro de Orden Interno, para conocer todo lo concerniente al caso del coronel PNP Harvey Colchado, tras la difusión de un memorando sobre el retiro del referido oficial del puesto de jefe de la División de Búsqueda.

Tras un operativo de destrucción de puentes ilegales en la frontera con Ecuador, el ministro reiteró que Colchado seguirá en el cargo, ello luego de que se dejara sin efecto su retiro que ocurrió -dijo- “de manera inconsulta y sin poner de conocimiento de mi despacho”.

“Sin autorización de mi despacho se ha producido esta situación, se pidió el informe al viceministro de Orden Interno a fin de que se informe de la situación y se establezcan las responsabilidades del caso”, refirió.

“Mi despacho no tenía conocimiento de esta situación y por eso he dispuesto que se me informe al respecto”, agregó Willy Huerta.



Frustrada remoción



El Ministerio del Interior informó esta madrugada que el coronel PNP Harvey Colchado continuará al frente de la División de Búsqueda de Personas (DivBus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), horas después de que se conociera un memorando que daba cuenta de la remoción del oficial que integra el grupo de policías que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

A través de un comunicado, aclaró que, conforme a las normas del sector, "las asignaciones del cargo para oficiales superiores se aprueban a través de una reunión ministerial", procedimiento que no se habría llevado a cabo, puesto que el Mininter asegura que el titular de la cartera, Willy Huerta Olivas, no autorizó la emisión del memorando que disponía el relevo de Harvey Colchado.

Según el Mininter, apartar al referido oficial de la dirección de la DivBus contravendría "las disposiciones de la actual gestión en el sentido de respaldar y brindar el apoyo necesario al equipo especial a cargo del coronel Colchado", quien "se mantendrá como Coordinador General del equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

