Abogado de Susana Villarán: “Confío en que el juez deniegue el requerimiento de prisión preventiva”

Iván Paredes Yataco, defensor legar del Susana Villarán, fue entrevistado en RPP Noticias. | Fuente: RPP

El abogado Iván Paredes Yataco, defensor legar del Susana Villarán, dijo confiar en que el Poder Judicial deniegue el pedido fiscal de prisión preventiva contra la exalcaldesa al considerar que no hay motivo que sustente este requerimiento.

“Nosotros ya esperábamos esta solicitud que plantea el fiscal, toda vez que el fiscal (Rafael) Vela Barba ya había adelantado que podía pedir la prisión preventiva o la variación de la comparecencia restringida”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

“No conocemos los fundamentos del requerimiento de parte de la Fiscalía, pero (...) la prisión tiene que fundamentarse en el peligro procesal y sustentar en qué incumplió las restricciones impuestas por el Juzgado. Y ella no lo ha incumplido. Nosotros sostenemos que no debe variarse la comparecencia porque ha cumplido rigurosamente todas las restricciones”, remarcó.

Paredes Yataco refirió que Villarán de la Puente tiene arraigo familiar, laboral y domiciliario, por lo que no se explica en qué se basó el fiscal para pedir prisión preventiva. “Quisiera ver el sustento del peligro procesal de parte del Ministerio Público para pronunciarme”, apuntó, tras señalar que la defensa legal de la exalcaldesa aún no ha sido notificada.

Al ser consultado por la revelación de que Susana Villarán recibió 10 millones de dólares -y no 4, como se afirmó inicialmente- por parte de OAS y Odebrecht, el abogado dijo que en el actual proceso contra la exalcaldesa solo se analiza la campaña de la revocatoria, mas no la de la reelección.

“Acá solo vemos el tema de los 4 millones de Odebrecht y OAS para la no revocatoria. El otro es otro caso que es el de la reelección. Ese caso no está incluido acá. (El fiscal) puede poner como antecedente, pero la imputación fáctica no es esa, es el de los 4 millones. Lo otro puede ser un antecedente”, comentó Paredes.

El abogado sostuvo que el proceso contra Villarán se limita a los 4 millones de dólares, más no por los seis restantes. “Todo es sobre la no revocatoria, el otro tema es otro caso. El tema de la reelección es otro caso, otra carpeta fiscal”, remarcó.