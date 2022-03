Fiscalía allana vivienda del empresario Zamir Villaverde | Fuente: RPP

El abogado del empresario Zamir Villaverde, Marco Riveros, defendió a su patrocinado, luego que esta mañana la Fiscalía allanara su domicilio por el caso de la presunta licitación irregular de la obra Puente Tarata.

“Me corresponde a mí defender esta causa indicando que el error del Ministerio Público es haber solicitado detención preliminar a un testigo y que el testigo tenía fecha de 30 de marzo ante el mismo juez para una solicitud de impedimento de salida”, aseveró.



Asimismo, indicó que su patrocinado no es un funcionario público, por lo que el delito imputado no calificaría. Añadió también que su cliente no ha recibido ningun pago. “La señora Karelim no está tomando en cuenta que mi patrocinado no es funcionario público”, expresó.

El abogado indicó que la diligencia durará entre 4 a 5 horas y dijo estar seguro que “no hay ningún indicio que pueda involucrar a su patrocinado”.