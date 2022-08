Caso Odebrecht: juez Jorge Chávez Tamariz seguirá viendo investigación a empresario Gonzalo Monteverde

La Tercera Sala Penal de Apelaciones aclaró que no existe un dato concreto y razonable para poner en duda el principio de imparcialidad del juez Jorge Chávez Tamariz en el proceso penal contra el empresario Gonzalo Monteverde. | Fuente: Poder Judicial

El Poder Judicial rechazó, en segunda instancia, la recusación presentada por el empresario Gonzalo Monteverde para apartar al juez Jorge Chávez Tamariz de la investigación preparatoria que se le sigue por presunto lavado de activos a raíz del caso Odebrecht.

Así lo determinó la Tercera Sala Penal Apelaciones Nacional al declarar infundada la recusación que presentó el empresario, a través de su defensa legal, para que dicho magistrado sea apartado de este caso por una presunta falta de imparcialidad en su contra.

La defensa legal de Gonzalo Monteverde alegó que el juez Jorge Chávez Tamariz no debería seguir interviniendo en este caso, ya que presentó en su contra una acción de habeas corpus en el que se cuestiona su imparcialidad.

Esto por haber rechazado un pedido para que cese el mandato de prisión preventiva que pesa en su contra dentro de este caso.

No obstante, la sala superior desestimó este argumento al precisar que la presentación de este habeas corpus no puede servir para acreditar alguna o cierta parcialidad en perjuicio del investigado y además que no existe un dato concreto y razonable para poner en duda el principio de imparcialidad del juez Jorge Chávez Tamariz en este proceso penal.

Gonzalo Monteverde se encuentra en calidad de no habido por la justicia desde febrero de 2019, luego que el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato le atribuyera ser un operador financiero de los pagos ilícitos que hizo la constructora brasilera Odebrecht en nuestro país.

