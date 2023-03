'El Español' afirma que excomandante Luis Vera Llerena sabía que él ocultaba a Fray Vásquez, sobrino de Pedro Castillo

Jorge Hernández Fernández arremetió contra el excomandante de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena. | Fuente: EFE/Andina

Jorge Hernández Fernández, conocido como 'El Español', afirmó anoche que el excomandante de la Policía Nacional Luis Vera Llerena sabía que él ocultaba al prófugo de la justicia Fray Vásquez Castillo, sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo, luego de que el último domingo revelara, sin dar nombres, que dos altos mandos de la PNP tenían esa información.

En el programa de la periodista Milagros Leiva en Willax, Hernández Fernández dijo que Vera Llerena se mantenía en comunicación con él y le advertía cuando grupos de la PNP estaban cerca de dar con el paradero de Vásquez Castillo.

"Para eso entró como comandante general (de la PNP), para proteger a la familia (de Pedro Castillo) y no lo digo yo, lo han dicho otras personas, colaboradores eficaces", dijo.

'El Español' relató que Vera Llerena llegó a la casa del empresario español Sergio Castellanos en San Isidro, donde se mantuvo oculto el sobrino de Castillo antes de que fuera a esconderse en la vivienda de Hernández Fernández en La Molina, y aunque no vio a Fray Vásquez, el entonces comandante de la Policía sí sabía que en ese lugar se encontraba el prófugo.

Además, reveló que Vera Llerena le envió un mensaje a su teléfono en el que le advertía "que había un grupo de inteligencia de la Dirandro que estaba cerca del sobrino".

"Entonces, le digo que tienes que apoyar, que me preocupa eso; y me dijo: me van avisar", detalló 'El Español'.

Hernández Fernández reveló, además, un audio de Fray Vásquez en el que manifiesta su preocupación porque siente que la Policía está detrás de sus pasos y le pide hacer coordinaciones al respecto; además, mostró una fotografía del sobrino de Pedro Castillo cuando se ocultaba en su casa de La Molina.

'"Mano', ¿no crees que ese huevón de Vera Llerena me cague? Se ve que pasa y pasa a veces ratos por acá patrulleros. Anoche también he visto [...] A ver coordina, 'mano', esa vaina ¿cómo es? Tengo miedo de esa huevada", se escucha decir a Fray Vásquez en un audio que data de entre junio y julio de 2022, según 'El Español'.

Hernández Fernández indicó que ocultó a Fray Vásquez en su casa de La Molina desde septiembre de 2022 hasta febrero de este año.

Vera Llerena afirma que se opuso a indicaciones de 'El Español'

Luis Vera Llerena, excomandante general de la PNP, rechazó las recientes declaraciones que Jorge Hernández, 'El Español', hizo sobre él en una entrevista y afirmó que siempre se opuso a los cambios que intentó hacer con la venia de Pedro Castillo.



"Quería sacar al general Arriola, al general Colchado porque era una piedra en el zapato y yo me opuse. (El exministro) Dimitri Senmache lo conocía más que yo. Yo me he opuesto en muchas cosas contra este señor (El Español) y los cambios que quería hacer. El segundo enfrentamiento que tuve fue por los operativos contra los prófugos, me llamaron la atención, me amenazaron", sostuvo en el programa Las Cosas como Son de RPP Noticias.

Vera Llerena advirtió que 'El Español' es un sujeto peligroso que está ocultando la verdad. Recordó que esta persona siempre le ha presionado por cambios en la institución cuando estaba en la Policía Nacional.

"Dice la verdad a medias, lo que le conviene. Mostró un celular donde tiene chats ¿cómo es posible que lo tenga y no lo han incautado? está en una mansión, me sorprende que un señor de esa calaña esté en el país burlándose y tengo entendido que está extorsionando a funcionarios y generales porque esa es su modalidad y eso lo diré con documentos y testigos en la Fiscalía esta semana", añadió.

Por otro lado, negó que haya cometido algún delito en las reuniones que sostuvo con el entonces ministro Dimitri Senmache y 'El Español'.

"Asistir a esa reunión, hacer los cambios (en la PNP) ¿es una conducta criminal de mi parte? estaba con el ministro, era orden del presidente, pero entenderá que Senmache duró un mes y yo continué, me enfrenté al gobierno y me destituyeron ilegalmente, no me quedé callado", puntualizó.