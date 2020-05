El fiscal superior es el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. | Fuente: EFE

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, consideró que la resolución judicial que ordenó la liberación de Keiko Fujimori es “ilegal”, “arbitraria” y que ha “roto la garantía de imparcialidad” de los jueces detrás de la decisión. En diálogo con Jaime Chincha, el representante del Ministerio Público confirmó, como había adelantado RPP Noticias, que su equipo está trabajando en dos recursos de casación en respuesta a este fallo judicial.

Rafael Vela explicó que los recursos de casación que preparan son contra la admisión a trámite de la apelación, que consideran que se dio fuera de tiempo, y contra la decisión de la sala de apelaciones que revocó este jueves la prisión preventiva de Keiko Fujimori. “Es una decisión ilegal, es una decisión arbitraria que ha roto absolutamente la garantía de imparcialidad porque pone al Ministerio Público en una posición de indefensión respecto a sus intereses procesales”.

Crítica a la resolución

El fiscal superior agregó que, en su resolución, la sala dijo que “el Ministerio Público no tiene derecho a la defensa, que este es solo es un patrimonio de los investigados, que no se nos pueden reconocer derechos de representación procesal”, postura que calificó como “absurda”. “Hemos quedado absolutamente desprotegidos en esa interpretación. Es por eso que también estamos planteando la casación correspondiente para que este antecedente nefasto pueda ser evaluado por la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Keiko Fujimori saldrá de la cárcel luego de que la Segunda Sala de Apelaciones Especializada en Delitos de Crimen Organizado revocó su prisión preventiva y le dio comparecencia con restricciones mientras es investigada por lavado de activos dentro del caso Odebrecht.



La postura de la Fiscalía es que no participaron en la audiencia de la apelación no porque no querían defender su posición, sino porque hacerlo los obligaba a romper el aislamiento social y exponerse ante el coronavirus, debido a que requerían movilizarse para revisar los números documentos del caso y presentarlos ante los jueces. “Pedimos un aplazamiento [hasta después de la cuarentena], no nos rehusamos a participar. Expusimos a la sala que teníamos la voluntad de participar, pero que en las actuales circunstancias no podíamos”, dijo.

Lo que viene

El fiscal explicó que estos recursos pueden tardar bastante tiempo en ser resueltos, “en nuestros casos hasta años”, pero que ellos tienen que plantear una posición institucional frente a la resolución judicial con la que están en desacuerdo. En la misma línea, aseguró que consideran que hicieron lo correcto al no asistir a la audiencia. “Respetamos las normas sanitarias que nos obligaban a un aislamiento social obligatorio, respetando la salud de los fiscales y del personal administrativo”, indicó.

En otro momento, Rafael Vela señaló que sí concurrirán a la audiencia programada para este miércoles 6 de mayo en la que el juez Víctor Zúñiga Urday evaluará el pedido de Jaime Yoshiyama, coinvestigado de Keiko Fujimori, para salir de prisión por riesgo de coronavirus. En este caso, explicó, el debate será sobre sus condiciones en el penal Miguel Castro Castro, no sobre el fondo del caso, por lo que no será necesaria transportar los documentos de la investigación. Sobre esto, apuntó que el exsecretario de Fuerza Popular tiene "una condiciones que son bastante privilegiadas en orden a la realidad penitenciaria de hacinamiento".