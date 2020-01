Caso Keiko Fukimori | Fuente: Andina/Poder Judicial

El fiscal José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, insistió este jueves en que una prisión preventiva contra Keiko Fujimori garantizaría su sujeción al proceso y evitaría su fuga del país.



Durante la audiencia ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, el fiscal señaló que hay un "alto grado de probabilidad" de fuga de la lideresa de Fuerza Popular, ya que no tiene una situación personal consolidada, no tiene una situación familia arraigada, no tiene un arraigo laboral creíble, no tiene bienes propios, su conducta en procesosos de fiscalización electoral demuestra peligro procesal.

"Y respecto al peligro de obstaculización ya se ha señalado que se creó, a través de su conducta, formar apariencias de aportación a personas, que no lo son. Esto es un acto de falsedad. Implementó estrategias de presión y amenazas a testigos para que declare en sentido que favorezca a sus intereses", aseguró.

En tal sentido, José Domingo Pérez precisó que una comparecencia con restricciones no sería suficiente para neutralizar el riesgo de fuga por lo que es adecuada el requerimiento de la prisión preventiva para Keiko Fujimori.

"De condenarse e imponerse 18 años, nueve meses y quince días a Keiko Fujimori va a fugar porque ya ella cruzó los límites de la legalidad, rompió las reglas básicas de la convivencia democrática y social y ha burlado los controles estatales", indicó.

Asimismo, el fiscal argumentó que existe un alto grado de obstaculización a la verdad y perturbación a los actos de la investigación por aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de Fuerza 2011 y Fuerza Popular.

"Si no tiene la situación procesal de arraigo no existe otro medio que pueda garantizar su sujeción al proceso porque si se le impone una comparecencia con restricciones, por ejemplo de no comunicarse con testigos o imputados se ha demostrado que lo va a hacer a través de su brazo legal (...) si se le impondría una caución económica como el pago de un millón de soles, se ha determinado que Keiko Fujimori no solo recibe millones de soles, sino millones de dólares (...) por lo tanto una caución no es una medida eficaz y si se le impondría el impedimento de salida del país, Keiko ya cruzó el límite de la legalidad fraguando sus ingresos ante la ONPE", dijo.