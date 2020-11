Martín Vizcarra dejó su pasaporte en la Fiscalía: “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada” [VIDEO]

Martín Vizcarra declaró a la prensa antes de ingresar a la sede del Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: RPP

El expresidente Martín Vizcarra acudió esta mañana a la sede del Equipo Especial Lava Jato, para responder las preguntas del fiscal Germán Juárez Atoche, en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto cobro de coimas por parte del llamado ‘Club de la Construcción’.

Antes de ingresar a la sede fiscal, Vizcarra Cornejo aseguró a la prensa que el pasado martes dejó en el Ministerio Público su pasaporte, tras lo cual reiteró que colaborará con todas las indagaciones que pesan sobre él.

“Hemos dejado ante la Fiscalía mi pasaporte, como ciudadano. No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones”, dijo.

El exmandatario manifestó que ha solicitado al Ministerio Público que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones. “Estamos trabajando con todo ello”, remarcó.

En otro momento, Vizcarra Cornejo manifestó su preocupación por la crisis política y social desatada tras su vacancia y la posterior toma de mando de Manuel Merino.

“Desde el martes lo afirmamos y comunicamos: el Perú está con la autoridad (...) tenía dudas de su legalidad y legitimidad. La legalidad está en cuestión e, incluso, la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (sobre la vacancia) y la legitimidad, que la da el pueblo, estamos viendo en las calles”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado a la Policía Nacional para que “respete las manifestaciones”, así como un pedido a los ciudadanos que saldrán a protestar para que lo hagan “pacíficamente”.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 DURANTE LAS MANIFESTACIONES

1. Cubrirse la cara con más capas de lo posible. Los que vayan a las marchas tienen que usar una cubierta facial: una protección sobre la mascarilla, como una bandana (pañuelo) o algo que les cubra más.

2. Usar protección para los ojos como viseras o lentes para evitar las lesiones.

3. Mantenerse hidratado. El clima ya está comenzando a cambiar. Lleve una botella de agua y manténgase hidratado.

4. Llevar desinfectante de manos. Ponerse gel en las manos por si toca alguna cosa en las marchas.

5. Se recomienda no gritar, en su lugar, lleven letreros y hagan ruidos, pueden ser con objetos, pero tratar de no gritar o alzar la voz, sobre todo si no están bien cubiertos.

6. Tratar de formar grupos pequeños.

7. Ser consciente de la distancia, mantenerse no juntos sino a una distancia de por lo menos dos metros, tratando de que alguien organice y verifique la distancia entre grupos.

