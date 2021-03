Sala evalúa la apelación al rechazo al pedido de prisión preventiva. | Fuente: Foto: Archivo Presidencia

La 1° Sala de Apelaciones evaluó la apelación al rechazo al pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra solicitado por el Ministerio Público en el marco del caso 'Club de la Construcción'. Luego de escuchar a las partes, los jueces informaron que deliberarán el caso y que la resolución será notificada "en la oportunidad establecida por ley".

Durante la audiencia de apelación, la fiscal adjunta Teresa Tapia, del Equipo Especial Lava Jato, consideró que, a diferencia de lo establecido por la jueza que rechazó el pedido de prisión preventiva, la campaña al Congreso de Martín Vizcarra no constituye un arraigo laboral porque no percibe sueldo y que, además, no determina la certeza de que vaya a ocupar un cargo.

Asimismo, la representante del Ministerio Público señaló, tal como lo había mencionado el fiscal Germán Juárez, a cargo de esta investigación, el reporte migratorio de Martín Vizcarra evidencia que ha viajado constantemente. Para la fiscal, no importa que el expresidente no registre viajes actuales o que haya retornado al país, como sugirió la jueza.

La fiscal adjunta Teresa Tapia también mencionó que Martín Vizcarra "tiene facilidades para salir del país y permanecer en el pasajero", además de "facilidades" para abandonar el país, debido a que, como sustentó el fiscal Juárez en su pedido de prisión preventiva, el exmandatario tiene "experiencia" en sucesivos viajes, en permanecer "varios días" en el extranjero y en salir del país en vuelos no comerciales.

Martín Vizcarra: Me siento un perseguido político

El expresidente Martín Vizcarra rechazó ante la Sala de Apelaciones Nacional el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía por el caso Club de la Construcción. En la audiencia en la que los magistrados revisaron la apelación el Ministerio Público, el expresidente señaló que no encuentra motivos que sustenten esta solicitud, además de cuestionar que, hasta el momento, la investigación del caso Lava Jato "no lleva a ningún empresario a la cárcel".

"Esta misma Fiscalía viene haciendo una acusación que en el juicio se verá que se va a caer porque no hay argumentos, no hay base sólida, solo dichos. Yo me siento en esta situación como un chivo expiatorio: como no hay nada que mostrar en el caso Odebrecht, en el caso Club de la Construcción, como no hay nadie en la cárcel en esos casos, meteremos a la cárcel a un gobernador regional. Por eso decimos que nos sentimos perseguidos políticamente, no con la intención de evadir a la justicia, sino porque la cancha no está pareja", indicó.

El expresidente también respondió a la fiscal adjunta Teresa Tapia, quien al sustentar la apelación del Ministerio Público recordó que en la primera declaración que ofreció luego de haber sido vacado por el Congreso señaló que se dedicaría a la actividad privada; sin embargo, a las pocas semanas anunció su candidatura al Parlamento. Al respecto, Martín Vizcarra reconoció que, si bien esta fue su respuesta, luego decidió retomar su actividad política.

"Yo dije que me iba a dedicar a la actividad privada, pero en dos semanas lo evalué. El cambio tiene plena justificación. Tengo un derecho constitucional de elegir y ser elegido, como todos los peruanos. ¿Por qué me lo quiere quitar la Fiscalía sin argumentos? Confío plenamente en la decisión que tomen", sentenció.

Martín Vizcarra insistió en denunciar una persecución política en su contra al recordar que actualmente debe desarrollar su postulación al Congreso "con 15 acusaciones constitucionales del Congreso, con pedidos de prisión preventiva de la Fiscalía, con tachas y exclusiones de representantes partidos políticos". Pese a esto, aseguró, ha manifestado su intención de colaborar en las investigaciones que se le realizan.

"No me voy a recluir en un hospital, menos en una embajada. Amo a mi país y aquí me quedo para trabajar por su desarrollo y enfrentar este tipo de acusaciones sin sustento y sin ningún argumento. Confío en el Poder Judicial, en su independencia", sentenció.

