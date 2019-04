César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski. | Fuente: RPP

César Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se pronunció sobre la situación de su defendido, quien cumple desde este miércoles una orden de detención preliminar de 10 días, solicitada por el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht.

Tras visitar al exmandatario en la sede de la Prefectura en el Cercado de Lima, Nakazaki afirmó que "la ley prohíbe que un hombre de 80 años este detenido" y adelantó que a primera hora del jueves presentará una apelación contra la medida judicial.

No obstante, el abogado aclaró que el recurso no se sustentará en la edad de Kuczynski, sino en el hecho de que la orden de prisión preliminar "no cumple con los presupuestos constitucionales".

"La detención preliminar es contra una persona que no tiene un proceso penal [...] solo se da cuando hay una diligencia que no se podría llevar a cabo si la persona está libre [...] (y) no hay una sola diligencia que no se pueda realizar con Pedro Pablo Kuzcynski en libertad", manifestó.

Afirmó que, durante un año de investigación, tras su renuncia a la presidencia de la Republica, Kuczynski nunca apeló a las medidas cautelares dictadas en su contra, asistió a todas las citaciones y entregó "centenares de documentos" a la fiscalía.

"Si acá se han realizado centenares de diligencias por qué la detención preliminar", preguntó.

Nakazaki dijo creer que tras esta disposición de la fiscalía hay una intencionalidad política para "cambiar radicalmente los titulares".

"Ya no es el fracaso de las negociaciones en Las Bambas, ya no es que negociaron con uno y debieron negociar con un montón. Ahora cuál es la noticia: la detención de PPK", comentó.