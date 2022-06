Elvia Barrios refirió que dentro del sistema de justicia un sector de trabajadores del Poder Judicial (3200 servidores judiciales) tiene salarios muy ínfimos, ya que perciben S/1350 mensuales. | Fuente: Andina

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, planteará la problemática salarial de los trabajadores judiciales durante la sesión del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, convocada para este viernes 17 de junio.

"Un problema que convoca mi preocupación y que también va ser materia de debate en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que se llevará a cabo el día viernes 17, está referida a la escasa remuneraciones que tienen nuestros trabajadores", indicó.



Elvia Barrios refirió que dentro del sistema de justicia un sector de trabajadores del Poder Judicial (3200 servidores judiciales) tiene salarios muy ínfimos, ya que perciben S/1350 mensuales.



"En las actuales circunstancias considero que el monto no responde a las necesidades básicas que tiene que solventar un trabajador. Por ello, estamos exigiendo una mayor remuneración", enfatizó la magistrada.



Bono del MEF

Elvia Barrios expresó que también pondrá en debate la tercera escala remunerativa del personal, ya que existe un compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con los trabajadores/as, suscrito hace años, a fin de mejorar su remuneración, pero que hasta la fecha no se ha concretado.



Asimismo, indicó que ha sostenido reuniones con el ministro de Economía, Oscar Graham, y que éste ha propuesto otorgar un bono.



"Particularmente considero que un bono no es suficiente. En esta lucha que tienen mis trabajadores para sus remuneraciones, no es que yo esté al frente de ellos, yo estaré al lado de ellos", subrayó.



En tanto, el pasado viernes, la autoridad judicial recibió a representantes de cuatro federaciones de trabajadores/as (Fetrapoj, Fenasicas, Fenasipoj y FNTPJ), a quienes explicó las gestiones que está realizando ante el MEF, para que las demandas laborales sean atendidas.

(Con información de Andina)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Conversamos en exclusiva con el Dr. Luis Díaz Jr., jefe de la División de Oncología de Tumores Sólidos del Hospital Memorial Sloan- Kettering Nueva York quien además es el investigador principal del nuevo medicamento que podría eliminar el cáncer en seis meses. "Esta investigación comenzó como un sueño en Perú, ahora se busca que pueda replicarse para otros tumores" indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.