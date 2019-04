Pedro Pablo Kuczynski dio sus descargos a una radio colombiana. | Fuente: RPP

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aseguró que hay una “persecución” en su contra, al comentar la orden de detención preliminar dictada en su contra en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

“Aquí hay una persecución. Yo he contestado a la Fiscalía todas las veces que he ido. La gente de Odebrecht ha sido clarísima de que yo no tenía nada que ver en estas acusaciones y veré qué cosa me están pretendiendo decir ahora. Nada más puedo decir”, dijo el exmandatario a W Radio de Colombia.

PPK sostuvo que los representantes de Odebrecht aseguraron al Equipo Especial Lava Jato -durante el interrogatorio realizado en Curitiba- que no lo conocían y que nunca trataron con él. “Eso estuvo clarísimo. Inmediatamente pedí la transcripción (de las declaraciones). Eso pasó hace dos meses y no me la mandan en dos meses”, comentó.

Finalmente, el expresidente apuntó que ha colaborado con las investigaciones. “Yo he cumplido con todo, y está clarísimo. No tengo nada que ver en esto”, remarcó antes de cortar la comunicación abruptamente.

Como se sabe, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó detención preliminar, por diez días, a Kuczynski Godard en el marco del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.

Según la resolución judicial, a la que tuvo acceso RPP Noticias, el juez Jorge Luis Chávez señala que el Ministerio Público presentó como “hecho precedente” los “actos de blanqueo de capital en los que ha incurrido” el expresidente como consecuencia de “su intervención en presuntos actos de corrupción” vinculados a dos proyectos que fueron concesionados a Odebrecht.