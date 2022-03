¿Cómo hacer un TikTok Duet? | Fuente: Unsplash

Los dúos son muy populares en el mundo de TikTok. Niños jóvenes y adultos emplean esta herramienta de la app para ganar más fanáticos y seguidores en línea.

El TikTok Duet permite crear videos colaborativos con amigos o con otra persona en la lista de contactos, independientemente de la localización donde el usuario se encuentre. El dúo permite al usuario crear contenido apoyado en otro vídeo, incluso puede ser considerado como una vídeo-respuesta, compartirse públicamente y, de esta manera, interactuar entre ellos.

Los dúos en TikTok

Para hacer un dúo en TikTok, lo primero que debe hacer el usuario es localizar el vídeo que quiere usar como colaborativo. Lo habitual es utilizar un video musical ya publicado por alguna persona cercana o algún cantante interpretando una de sus canciones más famosas o la más novedosa.

TikTok Duet: Una excelente herramienta para interactuar entre usuarios | Fuente: Unsplash

Una vez en el vídeo, debe pulsar el ícono “Compartir” que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. El ícono está representado por una flecha que apunta en dirección a la derecha. Tras ello, aparecerá un menú en la parte inferior dividido en dos hileras de muchos íconos. Deberás tocar la opción de "Dúo" en la hilera inferior, la cual lleva un ícono con dos esferas entrelazadas.

Si en tal caso no aparece esta opción, significa que esa publicación no permite realizar TikTok Duet; y por lo tanto, no se podrá realizar este proceso. Lo ideal es probar con otros vídeos para ver si permiten la opción de "Dúo" y realizar tu vídeo.

Más seguidores

Los dúos en TikTok le permiten al usuario de la app ampliar su alcance y convertirse en una persona muy influyente en este mundo virtual, incluso lograr la fama de talla mundial que muchos TikTokers han cosechado en poco tiempo.

