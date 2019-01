Tras haberse cancelado su debut en el Salón del Auto de Los Ángeles, el CES 2019 en Las Vegas era el escenario propicio para la presentación de un nuevo auto de la línea Leaf de Nissan, debido al enfoque tecnológico del evento.

Así, en un evento para prensa a la que RPP tuvo acceso exclusivo, se lanzó el esperado vehículo eléctrico, el Leaf e+.

El auto posee ahora una batería de 70kW, mejorando los 40kW que poseía en anteriores versiones, lo que se traduce como una autonomía de mas de 380 kilómetros en una sola carga, lo cual nos llevaría, hipotéticamente, desde Lima hasta Ica sin necesidad de volver a cargar el vehículo.



Otra característica importante del auto es que posee carga rápida, la cual permite tener el 80% de la batería completa en solo 40 minutos.



A pesar de las características superiores, esta edición del Leaf no ha recibido mayor cambio físico respecto de las anteriores versiones. Sin embargo se le ha sumado un sistema completo de sensores y cámaras para la asistencia durante el parqueo y la eliminación de los puntos de visión muertos, además de un sistema inteligente de modo crucero para tramos en las que no se necesite maniobrar mucho.



Si bien es cierto, vehículos eléctricos como el Leaf e+ no están disponibles en Perú por ningún fabricante, es importante conocer los avances de esta tecnología ante la inminente implementación de esta en la región que actualmente abarca ocho países.



“Perú está pronto a entrar en los mercados en los que se vendrá Leaf, además de los vehículos híbridos e-power” afirmó José Luis Valls, chairman de Nissan Latinoamérica.



Finalmente, pudimos conocer también que el Leaf e+ tendrá mejoras en su potencia hasta en un 45%, lo cual se traduce en una mejora de la velocidad máxima de un 10% y 13% en la aceleración.





Les invitamos a ver el pequeño hands on que hicimos en exlusiva del Leaf e+ 2019.

Oscar Soto está en Las Vegas trayendo las novedades del CES 2019 | Fuente: RPP Noticias

