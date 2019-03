China está clonando a sus mejores perros policía

China empieza un programa para tener más perros policías a partir de la clonación. | Fuente: Hong Xing / China Daily

China parece haber encontrado una solución a déficit de perros policías: clonar a los mejores.

Tal es el caso de Kunxun, una cachorra de tres meses que es el primer perro en ser clonado para integrarse a la policía.

Kunxun ya ha comenzado el riguroso entrenamiento por el que pasan los perros policías, en el que un 35% fracasa, indica China Daily. Sin embargo, tiene una ventaja: fue clonada a partir de Huahuangma, una veterana de la policía que ha sido apodada “Sherlock Holmes” luego de ayudar a resolver una serie de asesinatos.

No solo es costoso entrenar a un perro policía (alrededor de 500 mil yuan o US$ 75), también puede tomar hasta cinco años. Y recordemos: no todos los canes terminan el entrenamiento con éxito.

“Los altos costos, combinados con la alta tasa de eliminación significan que hay un déficit de perros policías de calidad que puedan satisfacer las necesidades de China en lo referente a la seguridad”, explicó Wei Hongjiang, profesor de la Universidad Agricultural de Yunnan, a China Daily.

El caso de Kunxun no es aislado. China tiene planes para incorporar la clonación en el programa de perros policías. Según Wei, a futuro se hará un repositorio con ADN de las razas más efectivas en el trabajo de perro policía.