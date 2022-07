BMW con un nuevo enfoque sobre los autos. | Fuente: Unsplash

Los autos se vuelven cada vez más como algunos videojuegos, donde es necesario pagar dinero, a veces vía suscripción, para desbloquear todas sus funciones.

Esto es lo que pasa con BMW y su tienda ConnectedDrive en Corea del Sur.

La tienda en línea del fabricante de autos ofrece funciones como calentamiento de asientos, Apple Carplay o una especie de dashcam por un pago extra.

Todo el hardware necesario ya está instalado en los autos, pero hay que pagar para desbloquearlo sin necesidad de ir a un concesionario.

Los costos de BMW en Corea del Sur

Desbloquear el calentamiento de los asientos frontales cuesta 24,000 won (US$ 18.35) al mes, pero el usuario tiene la opción de uso “ilimitado” por unos US$ 400.

Calentar el timón cuesta US$ 10 mensuales, US$ 92 anuales, US$ 161 por tres años o ilimitadamente a US$ 305.

Otra función deseada por muchos usuarios es Apple CarPlay y el catálogo de BMW en Corea del Sur está preparado para su uso. Eso sí, con un pago previo de 399 mil won (US$ 305).

Hay que pagar para desbloquear CarPlay. | Fuente: BMW

BMW también ofrece características “triviales” como IconicSounds Sport, que reproduce sonidos falsos de un motor a través del sistema de sonido. Esto por US$ 138 para ser disfrutado de manera ilimitada.

No queda claro si estas suscripciones o compras de tiempo ilimitado se podrán transferir a un nuevo usuario si el auto se vende o si tendrá que pagar de nuevo para utilizar estas funciones.