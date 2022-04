Los streamers pueden ganar millones de dólares anuales si son exitosos. | Fuente: Unsplash

China quiere prohibir que haya streamers en el país debido a que sus “altos salarios” son un “mal ejemplo” para los jóvenes del país.

De acuerdo con The Wall Street Journal, al gobierno chino no le agrada estas altas ganancias y piensa limitar el gasto diario de los usuarios en plataforma digitales y también el ingreso que pueden percibir los influencers por “propinas” de sus espectadores.

Asimismo, el propio contenido que comparten podría pasar por un mecanismo de censura.

Según la Asociación de Artes Escénicas de China, el negocio del streaming en el país asiático ronda los 30.000 millones de dólares al año y ha crecido de forma espectacular en los últimos tiempos.

El Centro de Información de la Red de Internet de China asegura que en torno al 70% de los chinos con acceso a la red consumen este tipo de contenido, lo que supone una audiencia de alrededor de 700 millones de personas.

Más control

Según las nuevas reglas emitidas conjuntamente por la Administración del Ciberespacio de China, la Administración Estatal de Impuestos y la Administración Estatal de Regulación del Mercado, las plataformas deben proporcionar informes dos veces al año sobre sus transmisiones en vivo, incluida información como identificación personal, cuenta bancaria e ingresos.

“Las pautas han puesto fin a la era de los streamers que ganan dinero sin mucho esfuerzo”, dijo Wang Yang, abogado de Yingke Law Firm, al South China Morning Post. “Los streamers en vivo solo pueden ganar el dinero que se merecen… en lugar de hacerse ricos de la noche a la mañana”.

A diferencia de las pautas anteriores en las que los reguladores simplemente aconsejaban a las personas que "pagaran los impuestos correctamente", Wang dijo que las nuevas reglas brindan un mecanismo preciso para recaudar impuestos.

"En el pasado, los departamentos de impuestos no tenían idea de cuándo te convertías en un streamer, ya que la información en las plataformas de transmisión en vivo no se compartía con las autoridades fiscales", dijo. “Ahora, no hay lugar para que los streamers se escondan”.

