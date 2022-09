Trump se unió a un mitin en Pensilvania en apoyo al candidato a senador Dr. Mehmet Oz y al candidato a gobernador Doug Mastriano. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ED JONES

El expresidente Donald Trump arremetió contra Mark Zuckerberg durante un mitin en Pensilvania.

De acuerdo con el político, Zuckerberg “es un bicho raro que le besa el trasero”.

Nuevamente contra Zuckerberg

"La semana pasada, el bicho raro, es un bicho raro, Mark Zuckerberg vino a la Casa Blanca y me besó el trasero toda la noche", dijo Trump durante el discurso, imitando su supuesta conversación.

"'Señor, me encantaría tener cena, señor. Me encantaría cenar. Me encantaría traer a mi encantadora esposa. Muy bien, Mark, adelante. 'Señor, usted es el número uno en Facebook. Me gustaría felicitarlo'. Muchas gracias, Mark. Te lo agradezco", prosiguió.

No es la primera vez que esto ocurre. El año pasado, luego de la suspensión de su cuenta de Facebook, dijo que el ejecutivo "solía venir a la Casa Blanca a besar [su] trasero" y lo llamó "enfermo" por quitarle la plataforma.

A la carga

Donald Trump no se quedó contento con lo dicho y se refirió a los comentarios señalados por el fundador de Facebook sobre los límites que puso la plataforma sobre la computadora portátil de Hunter Biden.

"Bueno, Mark Zuckerberg confesó que, en 2020, el FBI fue a Facebook y a los medios y les dio las narrativas falsas de que la computadora portátil de Hunter Biden del infierno era desinformación rusa, aunque sabían que eso no era cierto. Así que entraron y dijeron que era desinformación rusa, por cierto", mencionó.

El expresidente se refería a los comentarios de Zuckerberg esta semana en el podcast de Joe Rogan de que una historia del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden “se ajusta al patrón” de contenido polarizador, incluida la “propaganda rusa” sobre la que el FBI había advertido a la compañía. Dijo que la historia de la computadora portátil tenía varias señales de alerta que plantearon dudas sobre su autenticidad y, en respuesta, Facebook limitó su alcance en las noticias del sitio durante cinco o siete días.

