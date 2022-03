Apple presentó su Studio Display el martes. | Fuente: Apple

Apple lo hizo de nuevo. La compañía presentó el martes su impresionante monitor Apple Studio Display, que arranca por US$ 1,599.

Con 27”, pantalla 5K, una cámara incorporada, sistema de seis parlantes y la inclusión de un chip Bionic A13 para el procesamiento de contenido multimedia, este producto está enfocado para los profesionales.

Pero hay un detalle curioso con el nuevo monitor de Apple. La caja incluye un cable Thunderbolt 4 que puede resultar corto para muchos usuarios, midiendo solo un 1 metro.

Apple tiene opciones… a precios propios de Apple

Apple publicó en su tienda otros cables Thunderbolt 4 “Pro” que son más largos.

Comprar este cable de Apple costará US$ 129 para la versión de 1.8 metros y US$ 159 para la de 3 metros.

El cable de 1.8 metros ya está a la venta, pero tardará en enviarse. El cable de 3 metros aún no está a la venta. | Fuente: Apple

Por supuesto, esta no es la única opción para los usuarios. Hemos encontrado cables Thunderbolt 4 en Amazon desde los US$ 25, con marcas con productos de marcas establecidas como Anker y OWC rondando los US$ 50.