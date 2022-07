En una entrevista concedida a The Sun, Errol Musk confirmó que tuvo una segunda hija con Jana Bezuidenhout. | Fuente: AFP/Instagram | Fotógrafo: Jana Bezuidenhout/GIANLUIGI GUERCIA

Errol Musk, padre del magnate sudafricano Elon Musk, reveló que es el padre de una pequeña niña a la que recibió en su familia hace 3 años. Esto no sería peculiar si no fuera por el hecho de que actualmente tiene 76 años y que la madre de su última hija es Jana Bezuidenhout, su propia hijastra que actualmente tiene 35 años y con la que ya tuvo un hijo anteriormente.

En una entrevista concedida al tabloide británico The Sun, el padre del multimillonario detrás de Tesla y SpaceX que también es un reconocido y solvente ingeniero en Sudáfrica, confesó que además de Elliot Rush, el primer niño que tuvo con su hijastra Jana Bezuidenhout (a quien crió desde que ésta tenía 4 años), tuvo a una segunda hija con ella en 2019. Pero, no quiso revelar su nombre.

Según lo que contó Errol Musk en dicha conversación, su segunda hija no fue planeada y fue producto de la convivencia que mantuvo con Jana Bezuidenhout desde que Elliot Rush nació. “No he comprobado su ADN, pero se parece a mis otras hijas. Es como una mezcla entre Rose y Tosca. Luce exactamente igual a ‘Rushi’ y se comporta como él. Así que es bastante obvio. Ella no fue planeada. Pero, quiero decir, estábamos viviendo juntos. Ella [Jana] se quedó aquí unos 18 meses después de que naciera Rushi”, dijo en la entrevista.

No obstante, por lo que cuenta Musk padre, la brecha generacional habría provocado la ruptura entre él y Jana por lo que, actualmente, ya no vive con la que fuera su hijastra pese a que “se siguen queriendo”.

“No es práctico. Jana tiene 35 años. Eventualmente, si todavía estoy por aquí, ella podría terminar de vuelta conmigo. Cualquier hombre que se case con una mujer [más joven], incluso si se siente muy animado, va a ser agradable durante un tiempo, pero hay una gran brecha ... y esa brecha se va a mostrar. Es difícil.”, señaló.

Errol Musk no tiene intenciones de parar

Cuando se le preguntó si tenía pensado tener más hijos, Errol respondió que “lo único para lo que estamos aquí [en la Tierra] es para reproducirnos” y no descartó tener algunos más en el futuro si se presenta la oportunidad.

“Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo. Si lo hubiera pensado en ese entonces, Elon o Kimbal no existirían”, declaró.

No obstante, el ingeniero admite que sus otras hijas quedaron sumamente sorprendidas cuando se enteraron que él tendría una hija con Jana dado que ellas la consideraban como una hermana. “Todavía no les gusta. Siguen sintiéndose un poco asqueadas al respecto, porque es su hermana. Su hermanastra”, dijo Musk padre.

El motivo del distanciamiento con Elon Musk

Pese a que Errol Musk niega tajantemente haber tenido una mala relación con su hijo Elon Musk durante años, es bien sabido que el gigante tecnológico no lo tiene en alta estima y hasta lo ha mencionado en el pasado. En una entrevista pasada concedida a la revista Rolling Stone, Elon Musk dijo que su padre es un “terrible ser humano” y describió su infancia como “dolorosa y aislada”.

Se cree que uno de los motivos por los que Elon y Errol se habrían distanciado es justamente por el nacimiento de Elliot Rush, la hija que su padre tuvo con Jana. El hecho de que Errol haya embarazado a Jana habría enfurecido al CEO de Tesla y SpaceX dado que creció junto a ella considerándola como una hermana más.

