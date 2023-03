Una nueva compañía tecnológica anuncia despidos. | Fuente: Unsplash

Los despidos en las grandes tecnológicas no paran y ni los servicios de búsqueda de empleo se salvan.

Esto ha pasado con Indeed, que anunció el miércoles el despido de unas 2,200 personas.

“Se me rompe el corazón al comunicarles que he tomado la difícil decisión de reducir nuestra plantilla mediante despidos. Es una decisión que realmente esperaba no tener que tomar nunca”, indicó Chris Hyams en un mensaje que primero fue compartido con empleados de Indeed y luego publicado en la página oficial de la compañía.

Se trata de una “poda” bastante grande, afectando al 15% de la planilla.

“Anticipamos la salida de unas 2,200 personas. Esto supone aproximadamente el 15% de nuestro equipo. Los recortes proceden de casi todos los equipos, funciones, niveles y regiones de Indeed y Indeed Flex”, especificó.

Indeed brindará beneficios como seis semanas de salario base o dos semanas por año de servicio (dependiendo cuál sea mayor), además de otras ayudas como servicios de posicionamiento laboral y salud mental.

Indeed: ¿Por qué despide empleados?

Con un mercado laboral muy poco dinámico, Indeed parecía condenado a tener que reducir su planilla. Chris Hyams lo explica:

“Con las futuras ofertas de empleo en los niveles anteriores a la pandemia o por debajo de ellos, nuestra organización es sencillamente demasiado grande para lo que nos espera. Necesitamos claridad, concentración y urgencia para garantizar que toda nuestra energía se dirige a invertir en nuestro futuro. Hemos resistido más que muchas otras empresas, pero las tendencias de los ingresos son innegables. Así que he decidido actuar ahora”.