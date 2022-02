Tesla llama a revisión a 800 mil vehículos | Fuente: Unsplash

Tesla llamó el jueves a revisión a 817.143 vehículos en Estados Unidos para ajustar la alerta de sonido cuando el cinturón de seguridad no está abrochado, y que no puede activarse en ciertas condiciones, según la agencia estadounidense de seguridad vial, la NHTSA. Sin embargo, los propietarios de los vehículos no tendrán que desplazarse ya que Tesla provee la actualización del software a distancia, detalló la NHTSA en una carta fechada el miércoles y conocida el jueves por la AFP.

La reglamentación estadounidense obliga a que los vehículos emitan un sonido al arrancar cuando el conductor ha olvidado abrochar su cinturón de seguridad. Pero en ciertos autos de Tesla, el modelo S y el modelo X de 2021-2022 y también en el modelo 3 y el modelo Y, "un error del software puede evitar que la alerta se active", explicó la NHTSA.

El problema no incluye la señal luminosa que alerta que el cinturón no está abrochado, que se activa en todas las circunstancias. Tesla no ha tenido reportes de heridos o muertes por la utilización de esta funcionalidad.

Al inicio de la semana, la NHTSA había informado de otra retirada de vehículos iniciada por Tesla, esta vez concerniente a unos 54.000 vehículos equipados con el software de autoconducción FSD Beta, que puede en ciertas circunstancias seguir avanzando automáticamente tras haber pasado una señal de pare en lugar de detener completamente el automóvil.

Con información de AFP