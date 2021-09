La compañía también rechazó los 24 meses de plazo que quiere poner la UE para cumplirlo. | Fuente: Unsplash

La Unión Europea ha lanzado oficialmente la iniciativa para que todos los dispositivos electrónicos tengan un mismo puerto de carga. Esto afecta de sobremanera a Apple, quien sigue trabajando con los puertos Lightning en vez de los USB-C.

Ante esto, la compañía de Cupertino ha decidido responder a la medida, rechazándola tajantemente.

"Seguimos preocupados de que una regulación estricta que exige un solo tipo de conector sofoca la innovación en lugar de alentarla, lo que a su vez perjudicará a los consumidores en Europa y en todo el mundo", dijo la compañía en un comunicado recojido por Reuters.

También expresó su preocupación por el período de transición de 24 meses para que las empresas cumplan con la legislación una vez que se adopte.

"No estamos en contra de Apple"

El jefe de la industria de la Comisión, Thierry Breton, se refirió sobre los comentarios de la compañía.

"Conozco a estas empresas desde hace años. Cada vez que presentamos una propuesta, empiezan a decir 'oh, estará en contra de la innovación'. No, no está en contra de la innovación, no está en contra de nadie. Como todo lo que hace la Comisión, es para los consumidores", dijo.

La Comisión Europea dijo que no estaba apuntando a Apple y solo actuó porque las empresas no pudieron ponerse de acuerdo sobre una solución común a pesar de una década de conversaciones, que han reducido el número de cargadores de teléfonos móviles a tres de 30.

La propuesta necesita la luz verde de los estados miembros de la Unión Europea y los legisladores de la comisión, luego de lo cual las empresas tendrán dos años para adaptar sus dispositivos.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.